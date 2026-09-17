Mistral e Mozilla portano nel browser un'AI privata e multilingue: come provarla subito

Mozilla compie un altro passo nella trasformazione di Firefox in un browser capace di affiancare alla navigazione tradizionale strumenti di intelligenza artificiale più profondamente integrati. Dopo aver introdotto con Firefox 155 la Finestra smart – Smart Window, in inglese -, il progetto entra ora in una nuova fase: Mozilla ha stretto un accordo con Mistral AI e ha scelto Mistral Small 4 come nuovo modello disponibile nell’assistente integrato.

La novità è interessante soprattutto perché non modifica la filosofia che Mozilla ha adottato per la Finestra smart. Come abbiamo già visto analizzando Firefox 155 e mostrando come attivare Finestra smart anche in Italia, l’assistente non ruota attorno a un singolo modello imposto dal browser.

Firefox permette di scegliere il motore AI e, agli utenti più esperti, persino di collegarne uno differente attraverso un endpoint compatibile con le API OpenAI. L’arrivo di Mistral rafforza proprio questa impostazione.

Mistral Small 4 arriva nella Finestra smart di Firefox

Mozilla spiega di aver valutato Mistral Small 4 durante la fase beta, prestando particolare attenzione alle prestazioni multilingue. Il modello entra direttamente nella Finestra smart di Firefox come una delle soluzioni sulle quali Mozilla intende costruire l’esperienza AI del browser.

Presentato da Mistral a marzo 2026, Small 4 contiene 119 miliardi di parametri complessivi, ma grazie all’architettura Mixture of Experts (MoE) ne utilizza solo una parte per elaborare ciascun token. Circa 6 miliardi appartengono agli esperti selezionati dinamicamente; includendo anche i componenti condivisi del modello, come gli embedding e il livello finale che produce l’output, il calcolo coinvolge complessivamente circa 8 miliardi di parametri per token.

È proprio questo uno dei vantaggi delle architetture MoE: il modello può disporre di una capacità complessiva molto elevata senza dover utilizzare tutti i parametri a ogni inferenza. Una parte della rete specializzata è selezionata dinamicamente in funzione dell’input: il risultato è un compromesso interessante tra capacità, latenza e risorse richieste.

Small 4 dispone inoltre di una finestra di contesto da 256.000 token, accetta testo e immagini e riunisce nello stesso modello capacità che Mistral aveva precedentemente sviluppato attraverso famiglie differenti: conversazione general purpose, ragionamento, analisi multimodale e attività legate al codice.

Il parametro reasoning_effort consente inoltre di modificare il comportamento del modello passando da risposte rapide a elaborazioni più impegnative.

Un modello open weight con licenza Apache 2.0

C’è poi un elemento che spiega bene perché Mozilla abbia guardato con interesse a Mistral. Small 4 utilizza la licenza Apache 2.0 e i pesi del modello sono disponibili pubblicamente: è quindi possibile scaricarlo, distribuirlo, sottoporlo a fine-tuning e integrarlo in infrastrutture differenti.

Va detto però che open weight non significa automaticamente “eseguito in locale dentro Firefox“. Nella configurazione standard della Finestra smart, le richieste dirette ai modelli forniti da Mozilla continuano a utilizzare infrastrutture remote. Small 4 può essere eseguito localmente perché i suoi pesi sono disponibili, ma le dimensioni del modello rendono poco realistico pensare di farlo girare integralmente su un normale PC consumer con prestazioni paragonabili a quelle di un servizio lato server.

Mistral indica infatti configurazioni hardware decisamente importanti per l’inferenza ad alte prestazioni: tra quelle minime cita quattro sistemi NVIDIA HGX H100, due HGX H200 oppure un DGX B200. Il modello resta utilizzabile anche attraverso software come vLLM, SGLang, Transformers e llama.cpp, ma requisiti e prestazioni cambiano enormemente in funzione della quantizzazione e dell’hardware disponibile.

La Finestra smart di Firefox non si lega a doppio filo con Mistral

Mozilla non sta sostituendo tutti gli altri modelli con Mistral Small 4. La Finestra smart mantiene la possibilità di scegliere tra più motori e Mozilla ribadisce che gli utenti devono poter cambiare fornitore senza rimanere legati a una singola azienda.

Chrome, Edge e altri browser sviluppati da società che possiedono anche propri modelli AI possono costruire integrazioni molto strette tra browser, motore di ricerca, account e assistente. Mozilla non dispone di un proprio LLM di frontiera e sta quindi adottando un’architettura più aperta: il browser fornisce le funzioni, raccoglie le informazioni autorizzate dall’utente e può passarle a modelli differenti.

Nella Finestra smart, attivabile anche su Firefox in italiano, si può selezionare il modello dalle impostazioni oppure cambiarlo durante una conversazione.

Mozilla supporta inoltre Bring Your Own Model: specificando un endpoint compatibile con le API OpenAI è possibile utilizzare servizi remoti diversi oppure un modello ospitato sulla propria macchina tramite strumenti come Ollama o Lemonade Server.

Mistral diventa un partner importante, non il “proprietario” della componente AI di Firefox. Anthony Enzor-DeMeo, CEO di Mozilla Corporation, ha insistito proprio su questo aspetto spiegando che il browser non dovrebbe trasformarsi in un canale a senso unico verso un unico provider.

Nella finestra, il modello Mistral Small 4 già attivato e funzionante su Firefox in italiano.

Perché Mozilla insiste sulle capacità multilingue di Mistral

Mozilla sostiene di avere selezionato Mistral Small 4 anche sulla base delle sue prestazioni multilingue; Mistral, dal canto suo, afferma di lavorare sull’ottimizzazione dei modelli per lingue, dialetti e differenze regionali invece di limitarsi a tradurre un’esperienza progettata principalmente per l’inglese.

La Francia è il primo nuovo mercato europeo nel quale la Finestra smart riceve un supporto linguistico ufficiale. L’esperimento è interessante perché mette alla prova una questione che spesso passa in secondo piano nelle valutazioni dei modelli: un LLM può avere ottimi risultati nei benchmark generali ma comportarsi in maniera molto diversa quando deve interpretare espressioni idiomatiche, termini locali, sfumature linguistiche o documenti scritti in lingue meno presenti nei dataset.

L’assenza dell’Italia dal rollout ufficiale non impedisce di provare la funzione. Con Firefox 155 abbiamo verificato che Finestra smart può essere attivata manualmente anche sulla versione italiana del browser.

La procedura passa da about:config : impostando la preferenza browser.smartwindow.enabled su true , quindi aprendo about:preferences#ai , compare il riquadro dedicato alla Finestra smart nei Controlli IA. Da qui è possibile avviare la configurazione, effettuare l’accesso all’account Firefox e scegliere il modello da utilizzare.

Non è il classico chatbot infilato nella barra laterale

Vale la pena ricordare brevemente perché l’integrazione con Mistral è più interessante rispetto all’aggiunta dell’ennesimo chatbot.

Firefox consentiva già di aprire servizi come ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot e Mistral nella barra laterale; la Finestra smart opera a un livello differente perché può lavorare con informazioni provenienti dal browser.

L’assistente può utilizzare le schede aperte, parti della cronologia e altre informazioni relative alla sessione. Può quindi confrontare pagine, riassumere documenti, trovare un sito visitato in precedenza oppure raggruppare le schede correlate. Con Firefox 155 Mozilla ha migliorato anche Organize Tabs, che propone gruppi più pertinenti e nomi più descrittivi.

La Finestra smart può inoltre interpretare comandi in linguaggio naturale relativi alle schede. Si può chiedere, per esempio, di raggruppare le schede dedicate a un determinato argomento o chiudere quelle appartenenti a una certa attività.

La ricerca Web continua a passare da Exa

L’arrivo di Mistral non sostituisce un altro elemento importante introdotto da Mozilla: l’integrazione con Exa, motore di ricerca della società statunitense fondata da Will Bryk e Jeff Wang che offre un’infrastruttura di recupero delle informazioni pensata soprattutto per applicazioni e agenti AI.

Nella Finestra smart di Firefox, Exa cerca sul web le pagine pertinenti, le ordina e ne estrae i passaggi più utili; il modello linguistico può quindi utilizzare materiale aggiornato per costruire la risposta e indicarne le fonti.

Con Firefox 155, Mozilla sostiene di aver ridotto a circa un quinto il tempo necessario per ottenere risposte supportate da ricerche web rispetto alla precedente implementazione. Le fonti sono mostrate insieme alla risposta, caratteristica essenziale quando il modello deve lavorare con informazioni recenti che non fanno parte dei dati utilizzati durante l’addestramento.