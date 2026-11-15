Driver NVIDIA più facili su Ubuntu: arriva una nuova funzione

Ubuntu introduce un cambiamento pensato per rendere meno complicata la gestione dei driver grafici, un aspetto che può creare difficoltà soprattutto a chi arriva da Windows o non ha familiarità con il terminale.

La novità riguarda l’App Center, che nelle versioni più recenti del sistema offre un punto di accesso dedicato ai driver aggiuntivi. Da qui è possibile consultare le opzioni compatibili con il proprio hardware e procedere all’installazione attraverso un’interfaccia grafica.

Il cambiamento non modifica il funzionamento dei driver, ma rende più immediato il percorso per individuarli e installarli senza ricorrere subito a istruzioni esterne, soprattutto nell’uso quotidiano del desktop.

Una sezione dedicata nell’App Center

La nuova schermata si trova nella scheda Add-ons dell’App Center e mostra, sui dispositivi supportati, una pagina dedicata ai driver aggiuntivi.

Le proposte dipendono dalla scheda grafica rilevata: per questo motivo la voce potrebbe non comparire su ogni computer. La funzione riutilizza la logica del precedente strumento grafico Additional Drivers. Il vantaggio è soprattutto nella presentazione: l’utente può vedere le alternative disponibili e le relative informazioni.

La novità segue la rimozione del vecchio accesso grafico nell’installazione predefinita di Ubuntu 26.04 LTS. Chi necessitava di un driver proprietario doveva usare il terminale o recuperare la precedente applicazione. Ubuntu raccomanda di gestire i driver tramite i propri pacchetti, per mantenere la compatibilità ed evitare conflitti. La nuova interfaccia rende questo percorso più accessibile, ma non sostituisce le procedure avanzate.

Attenzione alla scelta dei driver NVIDIA

Per le GPU NVIDIA, la schermata può proporre rami differenti, che non rappresentano una graduatoria di qualità.

La compatibilità dipende dall’architettura della scheda: i modelli più datati possono richiedere il ramo 580, mentre quelli basati su Turing o architetture successive possono utilizzare anche il ramo 615. La dicitura open indica che il modulo del kernel è distribuito con codice sorgente accessibile; non significa, però, che l’intero stack grafico sia libero. Firmware e librerie in spazio utente possono restare proprietari.

Scelto il pacchetto, l’App Center richiede l’autenticazione. È poi necessario riavviare il computer affinché il nuovo modulo venga caricato. Sui sistemi con Secure Boot, i moduli precompilati e firmati da Canonical possono essere caricati senza una procedura aggiuntiva; quelli generati tramite DKMS possono invece richiedere la registrazione di una chiave MOK. In caso di dubbi, la guida ufficiale di Ubuntu raccomanda di preferire i pacchetti distribuiti dalla stessa piattaforma.

Il cambiamento non elimina la necessità di conoscere almeno le caratteristiche della propria GPU, né garantisce che ogni configurazione mostri le stesse opzioni. Rappresenta però un passo utile verso un desktop Linux più leggibile: rendere comprensibili le scelte tecniche significa permettere a un numero maggiore di persone di gestire il proprio hardware con consapevolezza, senza trasformare ogni intervento in una ricerca tra guide e comandi.