Tails 7.16: cosa cambia nella distro Linux dedicata alla privacy

La tutela della riservatezza online richiede strumenti capaci di ridurre le informazioni che un dispositivo può lasciare durante la navigazione.

In questo scenario si colloca Tails, una distribuzione Linux progettata per instradare il traffico attraverso la rete Tor e limitare le tracce conservate sul computer.

Il progetto continua a intervenire sia sul browser sia sui componenti che gestiscono le comunicazioni, con l’obiettivo di rendere più coerente la protezione offerta all’utente. Il nuovo aggiornamento introduce cambiamenti nell’interfaccia, impostazioni dedicate alla sicurezza e una correzione relativa alla gestione della posta elettronica. Le novità interessano diversi aspetti dell’esperienza quotidiana, dalla consultazione dei siti alla riservatezza delle finestre aperte.

Tor Browser introduce una nuova interfaccia e opzioni per la privacy

La novità più visibile riguarda Tor Browser 16, integrato nell’ambiente di navigazione di Tails. Il browser si basa su Firefox ESR 153 e presenta una schermata delle preferenze riprogettata: la precedente area Generale lascia spazio a sezioni specifiche per aspetto, download, schede e navigazione, accessibilità e lingue. Anche le opzioni legate a Tor, comprese quelle per la connessione e il livello di sicurezza, sono state ricollocate per rendere più leggibile la configurazione.

La riorganizzazione non è soltanto estetica. Alcune impostazioni considerate potenzialmente rischiose per la riservatezza, oppure in grado di aumentare le possibilità di identificazione tramite fingerprinting, vengono nascoste o accompagnate da avvisi. L’interfaccia cerca così di ridurre il rischio che una modifica poco consapevole indebolisca le protezioni del browser. La scelta è rilevante soprattutto per chi preferisce utilizzare le impostazioni predefinite senza conoscere ogni parametro tecnico.

Tra le aggiunte compare anche la possibilità di sostituire i titoli reali delle pagine con un’etichetta generica, ovvero “Tor Browser”. La funzione impedisce ad altri programmi in esecuzione sullo stesso computer di dedurre quali siti sono aperti osservando i titoli delle finestre. L’opzione non è attiva in partenza: il team sta ancora valutando possibili problemi di compatibilità con lettori di schermo, gestori delle finestre e strumenti per passare da un’applicazione all’altra.

Aggiornamenti ai componenti e gestione dell’installazione

Sul piano dei componenti, l’aggiornamento interviene anche sul client Tor, portandolo alla versione 0.4.9.15. Thunderbird riceve invece una correzione che ripristina il corretto funzionamento di OpenPGP, il sistema utilizzato per gestire messaggi di posta cifrati e firmati digitalmente. L’intervento interessa chi affida alla posta elettronica comunicazioni che devono restare leggibili soltanto ai destinatari autorizzati o di cui occorre verificare l’autenticità.

Chi utilizza già Tails può installare l’aggiornamento automatico partendo da una versione 7.0 o successiva, mantenendo i dati archiviati nel Persistent Storage. Se il processo non va a buon fine, il progetto mette a disposizione una procedura manuale. Occorre distinguere questa operazione da una nuova installazione, che cancella i dati persistenti presenti sulla chiavetta USB. L’immagine del sistema è disponibile sia in formato USB sia in formato ISO, adatto a DVD e macchine virtuali.