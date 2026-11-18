Eseguire Linux senza installare una distribuzione sul computer o configurare una macchina virtuale è una possibilità che sta diventando sempre più concreta. Il progetto Unkernel, sviluppato da pithings, porta un ambiente basato sul kernel Linux direttamente all’interno di una scheda del browser.

Il risultato è un sistema utilizzabile attraverso un terminale, con funzionalità che normalmente richiederebbero un’installazione tradizionale. Alla base dell’esperimento c’è WebAssembly, una tecnologia che consente di eseguire codice compilato all’interno dei browser moderni. Non si tratta di una semplice simulazione grafica del terminale: l’obiettivo è offrire un ambiente Linux operativo, capace di gestire processi e risorse attraverso un’architettura progettata per funzionare sul Web.

Unkernel porta Linux dentro WebAssembly

Secondo la descrizione pubblicata da Hackaday, Unkernel integra Linux 7.x in un singolo modulo WebAssembly, dotato anche di una MMU, ovvero un’unità di gestione della memoria. L’implementazione comprende componenti fondamentali del kernel, tra cui la gestione delle chiamate di sistema, lo scheduler, il controllo della memoria, i file system e il networking. Queste parti vengono compilate in codice eseguibile nell’ambiente WebAssembly.

I programmi destinati all’ambiente Linux seguono invece un percorso differente. Vengono eseguiti attraverso un compilatore just-in-time, che traduce le istruzioni durante l’esecuzione. Questo approccio permette di utilizzare pacchetti provenienti da distribuzioni come Ubuntu e Alpine, senza dover ricostruire ogni applicazione per il browser.

L’ambiente mette a disposizione una shell, un gestore dei pacchetti e uno spazio di archiviazione persistente. Sono presenti anche il supporto audio e la connettività Internet. L’insieme delle funzionalità punta a riprodurre un’esperienza vicina a quella di una piccola macchina Linux, pur mantenendo l’esecuzione all’interno del browser.

Un aspetto interessante riguarda la separazione tra kernel e applicazioni. WebAssembly non si limita a ospitare un’interfaccia grafica, ma diventa il livello di esecuzione sul quale poggia l’intero ambiente. È questa scelta architetturale a rendere Unkernel diverso dai normali emulatori di terminale disponibili online.

Prestazioni e limiti dell’esecuzione nel browser

Unkernel non raggiunge ancora le prestazioni di un’installazione Linux eseguita direttamente sull’hardware.

La differenza emerge soprattutto con i carichi di lavoro che richiedono molta potenza di calcolo, mentre le operazioni legate al kernel beneficiano della compilazione in WebAssembly. Il progetto punta quindi a offrire un compromesso tra accessibilità e capacità operative, senza presentarsi come un sostituto completo di un computer Linux tradizionale.

L’iniziativa può risultare interessante per chi sviluppa software, desidera sperimentare comandi Linux oppure ha bisogno di un ambiente temporaneo senza predisporre una macchina dedicata. La possibilità di conservare i dati anche dopo aver chiuso la pagina aggiunge valore all’esperienza, rendendola più pratica rispetto a una semplice sessione dimostrativa. Il codice è disponibile nel repository ufficiale di Unkernel su GitHub. La documentazione permette anche di approfondire l’architettura e i risultati dei test pubblicati dagli sviluppatori.

Il progetto mostra quanto il browser stia diventando un ambiente di esecuzione sempre più versatile. La vera novità non consiste soltanto nell’avere un terminale a disposizione, ma nel ridurre la distanza tra applicazioni Web e sistemi operativi tradizionali, aprendo nuove possibilità per la distribuzione degli strumenti informatici.