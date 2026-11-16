NoisyTCP, la falla Linux di 11 anni che può spegnere un server

Una vulnerabilità rimasta nascosta per circa 11 anni nel kernel Linux permette a un aggressore remoto di provocare il blocco completo di un server, senza conoscere credenziali e senza autenticarsi. La falla, identificata come CVE-2026-99288 e battezzata NoisyTCP, interessa direttamente lo stack TCP: possono quindi risultare esposti anche sistemi che eseguono applicazioni comuni come Nginx, Apache e SSH, senza configurazioni particolari.

A scoprire il grave problema di sicurezza è il ricercatore Hyunwoo Kim, conosciuto come V4bel, già autore della ricerca su Dirty Frag, un’altra vulnerabilità del kernel Linux.

Il problema risale a una modifica introdotta il 3 ottobre 2015 ed è rimasto nel codice fino alla correzione del 3 novembre 2026. Dopo la conclusione dell’embargo concordato con i manutentori delle distribuzioni, Kim ha pubblicato i dettagli tecnici di NoisyTCP su GitHub.

Come funziona NoisyTCP: un errore nella gestione delle connessioni TCP

Il problema nasce da una race condition, una situazione nella quale due operazioni concorrenti accedono alle stesse strutture dati in un ordine imprevisto.

Il kernel Linux utilizza una tabella hash, chiamata ehash, per individuare rapidamente i socket associati alle connessioni TCP. Le ricerche nella tabella avvengono senza blocchi tradizionali, sfruttando meccanismi di sincronizzazione come RCU (Read-Copy-Update). La memoria occupata da un socket può però tornare disponibile e ospitare un nuovo oggetto mentre un’altra CPU conserva ancora un riferimento al precedente.

Il punto critico riguarda il controllo effettuato dopo aver acquisito il riferimento: il kernel verifica nuovamente gli indirizzi IP e le porte della connessione, ma non controlla adeguatamente che il socket appartenga ancora alla tabella hash.

Si crea così una condizione critica in cui un indirizzo di memoria contiene inizialmente un oggetto, viene liberato e successivamente riutilizzato per un altro oggetto apparentemente equivalente.

Perché bastano pochi pacchetti TCP per mandare in crash un server Linux

Kim ha individuato due percorsi attraverso i quali sfruttare il difetto. Il primo coinvolge i request socket, strutture temporanee utilizzate durante l’apertura delle connessioni TCP, e il meccanismo dei SYN cookie, progettato per limitare gli effetti degli attacchi SYN flood.

Durante una particolare sequenza di operazioni concorrenti, un request socket può lasciare spazio a un altro oggetto nello stesso indirizzo di memoria. Il kernel finisce per utilizzare un riferimento non più valido al socket in ascolto; quando tenta di accedere a un puntatore NULL, si verifica un kernel panic.

Il risultato è un attacco DoS (Denial of Service) remoto: non si blocca soltanto il servizio raggiunto dall’attaccante bensì può interrompersi il funzionamento dell’intero sistema operativo. Se l’attacco prende di mira un server Web ospitato in un container, il crash può coinvolgere anche l’host Linux e gli altri container presenti sulla macchina.

Il secondo percorso riguarda un possibile use-after-free che tuttavia richiede una combinazione di condizioni concorrenti molto più complessa. Kim precisa che non dispone ancora di un exploit generale capace di garantire l’esecuzione remota di codice: ha sviluppato soltanto un exploit limitato ad ambienti virtualizzati di laboratorio.

Le macchine virtuali possono essere più vulnerabili dei server fisici

Come abbiamo visto, NoisyTCP fa leva sulle differenze nell’hash di ricezione tra frammenti IPv4 e normali pacchetti TCP per favorire la concorrenza. Non serve quindi un’applicazione vulnerabile: è sufficiente un servizio TCP raggiungibile, purché sussistano le condizioni richieste dall’attacco.

Su macchine virtuali QEMU/KVM, con Nginx, Apache o SSH nelle configurazioni predefinite, Kim ha ottenuto il crash in un intervallo compreso tra 5 secondi e 2 minuti. Su un server fisico poco carico sono invece servite circa 14 ore, nonostante l’adozione di un proof-of-concept calibrato per il sistema.

La differenza dipende anche dalla sospensione temporanea delle CPU virtuali da parte dell’hypervisor, attività che può ampliare la finestra temporale utile alla race condition.

Quali versioni del kernel Linux sono vulnerabili e come correggere NoisyTCP

La falla interessa il codice introdotto nel kernel Linux 4.4. Il bollettino ufficiale del team CVE Linux indica le prime release corrette nei rispettivi rami upstream: Linux 6.12.117, 6.18.63 e 7.3.4.

Per verificare l’esposizione, gli amministratori possono controllare la versione attiva con uname -r e consultare gli avvisi della propria distribuzione.

Debian, Ubuntu, Red Hat e altri produttori possono distribuire patch tramite backport, mantenendo numerazioni differenti da quelle upstream. Per Debian, ad esempio, è disponibile il tracker dedicato alla vulnerabilità.

NoisyTCP non va presa sotto gamba soprattutto sui server pubblici e sulle infrastrutture virtualizzate: rispetto alla precedente vulnerabilità TCP CVE-2026-98432, già approfondita su IlSoftware.it, presenta un meccanismo differente e conseguenze dimostrate soprattutto sulla disponibilità dei sistemi.

La priorità resta installare un kernel corretto e riavviare l’host: una semplice applicazione aggiornata, da sola, non risolve un difetto nello stack TCP del sistema operativo.