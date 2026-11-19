Due vulnerabilità di sicurezza scoperte nel supporto HTTP/2 NGINX possono consentire a un aggressore remoto di eseguire codice sul server Web senza autenticazione. Le falle, identificate come CVE-2026-123007 e CVE-2026-123633, hanno spinto F5 a pubblicare aggiornamenti urgenti il 18 novembre 2026. Per gli amministratori, però, conoscere la versione installata non basta: occorre verificare quali protocolli gestisce realmente il server, dove termina la connessione TLS e se il sistema operativo ha già ricevuto le correzioni di sicurezza.

NGINX supporta HTTP/2 dalla versione 1.9.5, pubblicata nel 2015. Il protocollo, che consente di trasportare più richieste sulla stessa connessione, è diventato uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni dei siti Web. Secondo Wiz Research, una delle vulnerabilità oggi oggetto di correzione risale proprio al 2015; l’altra interessa il codice introdotto quasi 6 anni fa. Entrambe possono compromettere il processo worker di NGINX, con conseguenze potenzialmente gravi per applicazioni, API e dati ospitati.

Quali versioni di NGINX sono vulnerabili e cosa correggere

La CVE-2026-123007 riguarda un errore nella gestione del flow control HTTP/2: un underflow aritmetico può provocare una scrittura fuori dai limiti della memoria heap. Colpisce le versioni dalla 1.9.5 alla 1.31.8, purché HTTP/2 sia attivo e Wiz ha dimostrato l’esecuzione di codice anche su un server che distribuisce soltanto file statici.

La CVE-2026-123633, presente dalla versione 1.19.7, è invece una vulnerabilità use-after-free che interessa NGINX quando opera come reverse proxy. In particolari condizioni, il server può considerare inattiva una connessione HTTP/2 anche mentre sta elaborando una richiesta diretta a un server applicativo. Se le risorse scarseggiano, NGINX può chiudere quella connessione e liberarne la memoria, continuando però a utilizzare i puntatori ormai non più validi. Un aggressore può sfruttare l’errore per provocare un crash o, nei casi più gravi, eseguire codice arbitrario sul server.

Le prime versioni corrette di NGINX Open Source sono 1.30.7 stable e 1.31.9 mainline. Per NGINX Plus, le release 37.0.8.1 e 37.3.0.1 correggono entrambe le vulnerabilità.

L’avviso CERT-EU 2026-022 segnala inoltre altre tre falle che possono portare all’esecuzione di codice in configurazioni specifiche, relative a HTTP/3, resolver DNS e proxy mail.

Controllare la versione installata e i moduli disponibili

Il primo comando da eseguire sul server è nginx -v , che mostra la versione del software.

Con nginx -V si ottengono informazioni aggiuntive: compilatore, libreria OpenSSL utilizzata per la compilazione, percorsi di configurazione e opzioni abilitate.

In particolare, bisogna cercare --with-http_v2_module , che indica la presenza del modulo HTTP/2; non significa, però, che HTTP/2 sia effettivamente attivo sui siti pubblicati.

Sui sistemi che ospitano più installazioni di NGINX, è importante verificare che la versione controllata sia proprio quella utilizzata dal server Web. Il comando command -v nginx mostra il percorso dell’eseguibile che la shell avvierebbe, ma non garantisce che corrisponda al processo effettivamente in funzione.

Per controllare quest’ultimo, su Linux si può utilizzare readlink -f /proc/$(pgrep -o nginx)/exe : il comando individua il processo NGINX con PID più basso e risale al relativo file eseguibile. In genere si tratta del processo master, ma è opportuno verificarlo con ps aux | grep nginx .

l controllo è utile, ad esempio, quando convivono versioni installate tramite il gestore pacchetti e compilazioni manuali. Se il percorso mostra un eseguibile contrassegnato come (deleted) , potrebbe inoltre indicare che NGINX sta ancora utilizzando un vecchio binario dopo un aggiornamento.

In ambienti Docker o Kubernetes, infine, bisogna effettuare queste verifiche all’interno del container o del pod che gestisce realmente il traffico: controllare la versione sul sistema host non basta.

Come verificare se HTTP/2 è realmente abilitato

Il comando più utile è sudo nginx -T : verifica la sintassi e stampa la configurazione effettiva, includendo i file caricati tramite include .

Per individuare le direttive pertinenti si può usare sudo nginx -T 2>&1 | grep -nE 'http2|listen|ssl_certificate|proxy_pass' .

Nelle configurazioni meno recenti HTTP/2 compare spesso come listen 443 ssl http2; . A partire da NGINX 1.25.1 è disponibile la direttiva separata http2 on; , mentre il parametro http2 associato a listen risulta ormai accantonato. Bisogna esaminare tutti i blocchi server , compresi quelli che condividono indirizzi e porte.

Per verificare dall’esterno se un server Web accetta connessioni HTTP/2, si può utilizzare il comando curl -I --http2 -v https://www.example.com/ , sostituendo il dominio con quello da controllare.

L’opzione -I richiede soltanto le intestazioni della risposta, mentre --http2 chiede di utilizzare HTTP/2, se disponibile; -v mostra i dettagli della connessione. Nell’output bisogna cercare la negoziazione ALPN (Application-Layer Protocol Negotiation), attraverso la quale client e server concordano il protocollo HTTP durante la connessione TLS.

Se compare ALPN: server accepted h2 e la risposta riporta HTTP/2 200 (o un altro codice di stato), il servizio raggiunto supporta HTTP/2. Se invece compare HTTP/1.1 , il protocollo potrebbe non essere abilitato. Prima di trarre conclusioni, conviene eseguire curl -V e verificare che tra le funzionalità disponibili figuri HTTP2 .

Da sottolineare che in presenza di CDN o reverse proxy, il test fotografa il comportamento del server che risponde pubblicamente, non quello dell’eventuale NGINX installato dietro di esso.

Terminazione TLS: il rischio potrebbe trovarsi su un altro server

Molte infrastrutture collocano una CDN, un bilanciatore o un reverse proxy davanti a NGINX: il client negozia HTTP/2 con il componente perimetrale, che può inoltrare richieste HTTP/1.1 al server interno. In tale situazione NGINX non elabora direttamente i frame HTTP/2 provenienti dall’utente.

Per ricostruire il percorso delle richieste bisogna individuare il punto di terminazione TLS, controllare i listener pubblici e verificare il protocollo utilizzato nei collegamenti successivi. Con openssl s_client -connect www.example.com:443 -servername www.example.com -alpn h2 si può controllare la negoziazione TLS e ALPN dell’endpoint raggiunto.

Se NGINX termina TLS, le direttive listen 443 ssl , ssl_certificate e http2 on aiutano a ricostruire la configurazione. Se invece un bilanciatore passa direttamente il traffico TLS a NGINX, il server interno può rimanere esposto alle vulnerabilità.

Pacchetti Linux e backport: perché il numero di versione può ingannare

Debian, Ubuntu, RHEL e altre distribuzioni possono distribuire le correzioni tramite backport di sicurezza, mantenendo una versione upstream apparentemente vulnerabile. Un pacchetto identificato come NGINX 1.24.x potrebbe quindi contenere correzioni introdotte successivamente, ma soltanto se il manutentore le ha effettivamente integrate.

Su Debian e Ubuntu si possono eseguire dpkg-query -W nginx nginx-core nginx-full e apt-cache policy nginx , tenendo presente che non tutti i pacchetti indicati sono presenti su ogni installazione. Su RHEL e distribuzioni compatibili sono utili rpm -q nginx e dnf updateinfo list --security .

Per verificare una specifica correzione è opportuno consultare gli advisory della distribuzione e cercare gli identificativi CVE citati in apertura all’interno dei changelog, ad esempio con apt changelog nginx oppure rpm -q --changelog nginx | grep 'CVE-2026-123007' .

Disabilitare HTTP/2 temporaneamente e verificare la mitigazione

Quando non è possibile installare subito le patch, F5 e CERT-EU indicano la disattivazione temporanea di HTTP/2 come misura cautelativa.

Con NGINX 1.25.1 o successivo si può impostare http2 off; nei blocchi server interessati; nelle configurazioni precedenti bisogna rimuovere il parametro http2 dalle direttive listen . Dopo aver modificato tutti i listener pertinenti, si può eseguire sudo nginx -t e, se il controllo ha esito positivo, sudo systemctl reload nginx .

È quindi possibile ripetere il test con curl, verificare che le vecchie connessioni HTTP/2 e i worker precedenti si siano chiusi e controllare gli eventuali componenti intermedi. Il servizio dovrebbe negoziare HTTP/1.1, se disponibile. Il semplice reload non offre una garanzia immediata sulle connessioni già aperte.

Infine, è utile cercare nei log errori come worker process ... exited on signal e controllare eventuali processi inattesi avviati da NGINX. Un crash non prova una compromissione, ma merita approfondimento. Come già osservato per le vulnerabilità HTTP/2 Bomb, il punto è che una funzionalità del protocollo può ampliare la superficie d’attacco indipendentemente dalla sicurezza del codice applicativo.

La priorità resta installare le versioni corrette, documentare gli eventuali backport e controllare il percorso reale delle connessioni. Verificare una versione non equivale a verificare la sicurezza del server: servono controlli “ad hoc” sul software in esecuzione, sulle patch applicate e sui protocolli realmente esposti.