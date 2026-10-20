ReactOS: l'alternativa open source a Windows ora si può installare su NTFS

ReactOS compie un passo importante nel suo lungo percorso verso la compatibilità con Windows: il sistema operativo open source può finalmente essere installato direttamente su una partizione NTFS, il file system utilizzato comunemente nelle installazioni del sistema Microsoft.

La novità riduce una delle differenze pratiche che separavano il progetto dagli ambienti Windows tradizionali, senza però risolvere tutte le difficoltà tecniche ancora presenti. Il risultato deriva dalla maturazione del driver NTFS sviluppato per ReactOS.

Il cambiamento interessa soprattutto sviluppatori e appassionati di sistemi operativi che sperimentano alternative a Windows, ma richiede prudenza: il progetto è ancora in fase alpha e non rappresenta un sostituto pronto per qualsiasi computer.

ReactOS porta l’installazione direttamente su NTFS

In precedenza, ReactOS richiedeva normalmente una partizione FAT16 o FAT32 per l’installazione, una limitazione significativa per chi voleva riprodurre un ambiente simile a quello dei computer Windows. NTFS, acronimo di New Technology File System, appartiene alla storia di Windows NT e costituisce una componente fondamentale dell’infrastruttura di archiviazione del sistema operativo Microsoft.

Secondo Phoronix, il miglioramento riguarda sia la possibilità di installare e utilizzare ReactOS su una partizione NTFS, sia quella di formattare direttamente le partizioni con questo file system. Il lavoro sul driver colma così una lacuna che il progetto cercava di superare da tempo. La compatibilità con l’ambiente Windows Server 2003 resta uno degli obiettivi tecnici di ReactOS, che mira a eseguire applicazioni e driver progettati per la famiglia Windows NT.

Il percorso è stato graduale. Il supporto alla lettura di NTFS era già stato introdotto nel 2016, mentre nel 2022 FreeLoader, il componente responsabile dell’avvio del sistema, aveva acquisito la capacità di leggere partizioni di questo tipo. Queste funzionalità, tuttavia, non bastavano a consentire l’installazione completa del sistema operativo sullo stesso file system.

Prestazioni e sicurezza restano questioni aperte

Il nuovo driver presenta ancora limitazioni che impediscono di considerarlo equivalente alle implementazioni mature.

Il team di ReactOS ha segnalato l’assenza di caching, journaling e funzionalità di sicurezza: mancanze che possono incidere sulle prestazioni e sull’affidabilità nella gestione dei dati. Gli sviluppatori avvertono inoltre che potrebbero emergere ulteriori problemi non ancora individuati.

L’assenza di caching può rallentare le operazioni di accesso ai file, mentre il journaling aiuta a mantenere coerente il file system dopo interruzioni impreviste. La mancanza di funzionalità di sicurezza specifiche costituisce un altro elemento da valutare prima di utilizzare il sistema in ambienti contenenti informazioni importanti.

Il progresso va quindi interpretato nel contesto di un progetto comunitario sostenuto prevalentemente da volontari, che lavora per ricostruire un sistema compatibile con Windows attraverso un’implementazione indipendente. Chi vuole approfondire la storia e gli obiettivi del progetto può leggere anche questo approfondimento su ReactOS e i suoi trent’anni di sviluppo. Per chi desidera provarlo, la scelta più prudente rimane un ambiente virtualizzato, separato dai dati personali e dai sistemi utilizzati quotidianamente.