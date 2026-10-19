Windows 11 bloccherà ReFS sulle unità USB: Microsoft spiega perché

Microsoft ha annunciato una modifica al sistema di gestione delle unità esterne che, a partire da gennaio 2027, impedirà per impostazione predefinita il montaggio dei volumi formattati con il file system ReFS (Resilient File System): si tratta di una vera e propria restrizione deliberatamente inserita da Redmond per ragioni di sicurezza e supporto.

ReFS fu presentato ufficialmente nel 2012, insieme a Windows Server 2012, con l’obiettivo di superare alcuni limiti strutturali dello storico NTFS, introdotto con Windows NT 3.1 nel 1993. È un file system che nasce per migliorare l’integrità dei dati, ridurre le conseguenze della corruzione dei volumi e gestire sistemi di archiviazione di grandi dimensioni. Con Windows 11 ha acquisito maggiore visibilità anche sui PC tradizionali, soprattutto grazie alle unità Dev Drive e alle ottimizzazioni dedicate agli sviluppatori.

Mentre Microsoft continua a investire sulle capacità di ReFS e sperimenta persino la possibilità di selezionarlo per l’installazione di Windows 11, introduce una limitazione che ne restringe l’impiego sui supporti esterni. La novità riguarda soprattutto amministratori, sviluppatori e utenti avanzati che utilizzano SSD USB, unità rimovibili o altri dispositivi di archiviazione con volumi ReFS. Per le comuni chiavette formattate in FAT32, exFAT o NTFS non cambia nulla.

Windows 11 bloccherà le unità USB ReFS da gennaio 2027

La conferma arriva direttamente da Microsoft attraverso il documento tecnico KB5130741, pubblicato il 13 ottobre 2026.

L’azienda descrive un intervento di rafforzamento della sicurezza che riguarda i volumi ReFS presenti su dispositivi rimovibili o collegati esternamente, configurazioni che non rientrano tra quelle ufficialmente supportate.

Con gli aggiornamenti di sicurezza di ottobre 2026, Windows introduce una modalità di controllo che individua le unità interessate e registra appositi eventi diagnostici. Il blocco automatico del montaggio non è ancora attivo: il sistema continua a consentire l’accesso ai volumi ReFS esterni, pur segnalando che la configurazione non è supportata.

La seconda fase arriverà con gli aggiornamenti di sicurezza di gennaio 2027: a quel punto, in assenza di una configurazione esplicita differente, Windows 11 impedirà il montaggio dei volumi ReFS che soddisfano le condizioni previste per i supporti esterni.

Perché Microsoft considera ReFS sulle unità USB una configurazione non supportata

La documentazione tecnica di ReFS è piuttosto chiara: tra le configurazioni supportate figurano dischi locali non rimovibili, dispositivi di archiviazione utilizzati in configurazioni appropriate e soluzioni basate su Storage Spaces. Microsoft esclude esplicitamente i supporti rimovibili e quelli di avvio.

Per comprendere la scelta, bisogna partire dalle caratteristiche di ReFS e dal modo in cui gestisce le operazioni di scrittura. Il file system nasce per garantire integrità e disponibilità dei dati in ambienti di archiviazione controllati, generalmente basati su dischi interni o infrastrutture che assicurano un comportamento prevedibile delle operazioni di I/O. Un’unità USB introduce invece una variabile importante: il collegamento può interrompersi improvvisamente, anche mentre il sistema operativo sta aggiornando le strutture del volume.

ReFS utilizza un meccanismo chiamato allocate-on-write per gli aggiornamenti dei metadati: invece di sovrascrivere direttamente determinate strutture esistenti, prepara nuove versioni delle informazioni e aggiorna successivamente i riferimenti necessari a renderle operative. L’obiettivo è evitare che una scrittura incompleta comprometta simultaneamente le informazioni precedenti e quelle aggiornate.

Il meccanismo offre una protezione importante contro alcune forme di corruzione, ma se il collegamento USB si interrompesse durante un’operazione, oppure il controller del dispositivo non gestisse correttamente le richieste di sincronizzazione, alcune modifiche potrebbero non raggiungere la memoria fisica.

Tuttavia, le disconnessioni improvvise non rappresentano un problema esclusivo di ReFS: anche NTFS ed exFAT possono perdere dati o subire danneggiamenti quando una scrittura viene interrotta. Una possibile criticità riguarda piuttosto la grande varietà di controller e adattatori USB-SATA o USB-NVMe, che possono gestire diversamente cache, sincronizzazione e persistenza delle scritture. Inoltre, ReFS può riparare automaticamente alcuni dati danneggiati sfruttando la ridondanza di Storage Spaces, una protezione generalmente assente nei comuni SSD esterni.

Come verificare se Windows ha individuato un’unità ReFS interessata

Con gli aggiornamenti di ottobre 2026 Microsoft ha attivato una fase di auditing, utile a individuare i dispositivi che potrebbero smettere di funzionare normalmente quando scatterà il blocco.

Windows 11 registra gli eventi nel Visualizzatore eventi, accessibile premendo Windows+R e digitando eventvwr.msc ; la sezione da consultare è Registri di Windows, Sistema. L’evento da ricercare presenta l’identificativo Event ID 524, origine ReFS e livello Avviso.

Microsoft non elimina completamente la possibilità di utilizzare ReFS sui dispositivi esterni: chi avesse la necessità di mantenere accessibili i volumi ReFS esterni può configurare esplicitamente il valore 0. Da un Prompt dei comandi aperto con privilegi amministrativi, il comando da usare è il seguente:

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" /v RefsRemovableDeviceMountPolicy /t REG_DWORD /d 0 /f

La modifica richiede un riavvio del sistema per diventare operativa e può essere applicata in vista del blocco che Microsoft attiverà da gennaio 2027. È importante sottolineare che disattivare la politica non trasforma una configurazione non supportata in una ufficialmente compatibile: consente semplicemente di non applicare la nuova restrizione, senza garantire il comportamento dell’unità in tutte le circostanze.

ReFS contro NTFS: cosa cambia davvero nella gestione dei dati

Per comprendere perché Microsoft continui a sviluppare ReFS pur limitandone l’utilizzo sui dispositivi esterni, bisogna esaminare le differenze tecniche rispetto a NTFS.

Come abbiamo detto, ReFS privilegia la disponibilità e l’integrità delle informazioni: una caratteristica centrale è l’utilizzo di checksum per verificare la correttezza dei metadati del file system. Le strutture che descrivono file, directory e altre informazioni necessarie al funzionamento del volume possono così beneficiare di meccanismi per individuare alterazioni indesiderate.

Per i contenuti dei file, ReFS prevede una funzionalità opzionale chiamata Integrity Streams, che consente di associare checksum anche ai dati, ma non la abilita indistintamente per ogni file. La capacità di correggere automaticamente i problemi dipende dalla disponibilità di copie integre: quando ReFS lavora insieme a Storage Spaces, in una configurazione ridondante appropriata, può recuperare informazioni valide da un’altra copia e riparare il contenuto danneggiato. Su un singolo disco privo di ridondanza, invece, il file system può individuare la corruzione senza avere gli elementi necessari per ricostruire i dati originali.

Microsoft ha sviluppato anche uno strumento di verifica periodica, chiamato scrubber, che ricerca alterazioni latenti e che prevede l’attivazione degli Integrity Streams.

La protezione aggiuntiva introduce un costo computazionale: calcolare e confrontare checksum, insieme alle modalità di scrittura necessarie, può incidere sulle prestazioni di alcuni carichi di lavoro.

Il vantaggio prestazionale di ReFS: perché alcune copie sono molto più veloci

Uno degli aspetti più interessanti di ReFS riguarda il block cloning, una tecnica che permette di creare copie logiche dei file riutilizzando blocchi di dati già presenti sullo stesso volume. Immaginiamo un file di grandi dimensioni, ad esempio un’immagine di una macchina virtuale. Una copia tradizionale richiede la lettura dei dati sorgenti e la loro riscrittura in un’altra posizione; con il block cloning, invece, il file system può creare una nuova struttura di riferimenti agli stessi blocchi fisici, evitando di duplicare immediatamente tutte le informazioni.

Se in seguito una delle copie cambia, il sistema può allocare nuovi blocchi per le parti modificate, preservando l’indipendenza logica dei file. È un meccanismo particolarmente utile nella gestione di immagini VHDX, checkpoint di macchine virtuali e altri carichi di lavoro che producono numerose copie di grandi file.

Le prestazioni e i meccanismi di integrità non sono però gli unici criteri che determinano la scelta di un file system: sono fondamentali la compatibilità con il sistema operativo, i programmi e le funzionalità utilizzate quotidianamente. NTFS conserva un vantaggio decisivo: rappresenta ancora la soluzione generale di riferimento per i volumi di sistema Windows. Supporta funzionalità che ReFS non offre negli stessi termini, tra cui alcune operazioni transazionali e caratteristiche specifiche richieste da determinate applicazioni.

Dev Drive dimostra che ReFS ha comunque un futuro sui PC Windows

Il ruolo crescente di ReFS emerge soprattutto dalle unità Dev Drive, progettate per ospitare progetti software, repository di codice sorgente, file temporanei di compilazione e altri dati utilizzati dagli sviluppatori.

Microsoft ha introdotto questa funzionalità in Windows 11 per offrire un’archiviazione più adatta a carichi di lavoro con numerose operazioni sui file: ReFS è la scelta giusta proprio per via di capacità come il block cloning, con le configurazioni previste per Dev Drive che includono ottimizzazioni ai fini dell’interazione con Microsoft Defender.

L’impiego di ReFS nelle unità Dev Drive assolve una configurazione specifica, con requisiti e comportamenti dedicati; il semplice utilizzo del medesimo file system su un supporto esterno non garantisce gli stessi vantaggi.

La restrizione annunciata per gennaio 2027 non rappresenta quindi un abbandono di ReFS: Microsoft continua a utilizzarlo e svilupparlo per impieghi nei quali può offrire benefici concreti. Redmond però tracciando un confine più netto tra le configurazioni previste e quelle che il driver poteva tecnicamente gestire senza un’esplicita garanzia di compatibilità.