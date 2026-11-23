Il mondo delle distribuzioni Linux continua a evolversi attraverso scelte che mettono in discussione abitudini consolidate.

KaOS è un esempio interessante di questo cambiamento: il progetto ha deciso di abbandonare alcuni componenti storici del proprio ambiente desktop per costruire un’esperienza più coerente con la sua direzione tecnica.

La nuova immagine stabile introduce una trasformazione importante, che riguarda sia l’interfaccia grafica sia le fondamenta del sistema. KDE Plasma non fa più parte dei repository della distribuzione e il vecchio framework Qt 5 viene eliminato. Al loro posto prende forma una configurazione basata su Niri e Noctalia, mentre il progetto prosegue il percorso verso una gestione dei servizi meno dipendente da systemd.

KaOS abbandona KDE Plasma e Qt 5

La distribuzione KaOS 2026.11 completa una transizione annunciata dagli sviluppatori nei mesi precedenti.

La rimozione di Plasma arriva dopo la pubblicazione della versione 6.8 dell’ambiente desktop, che non rientra più nella strategia tecnica della distribuzione. Alcune librerie necessarie alle applicazioni KDE, tra cui libplasma, restano comunque disponibili. Questo significa che l’abbandono dell’ambiente grafico non comporta la rinuncia all’intero ecosistema applicativo del progetto KDE.

Anche Qt 5 scompare dai repository. Il passaggio è stato possibile dopo la migrazione delle ultime applicazioni importanti ancora legate al vecchio framework. KaOS mantiene quindi la propria identità orientata a Qt, con KDE Frameworks 6.32 e KDE Applications 26.08.3. La scelta riduce il numero di componenti legacy da mantenere e permette agli sviluppatori di concentrare il lavoro sull’infrastruttura più recente.

Il nuovo ambiente desktop combina Niri, un compositore Wayland con gestione delle finestre a scorrimento, e Noctalia 5.6. Quest’ultimo offre un’interfaccia personalizzabile con plugin, strumenti per le schermate e supporto alla connettività mobile tramite ModemManager.

Linux 7.2 e un sistema sempre meno dipendente da systemd

Tra gli aggiornamenti tecnici spicca il kernel Linux 7.2.15, affiancato da Mesa 26.3.1 e Qt 6.12.0. La distribuzione utilizza Dinit per l’avvio e la gestione dei servizi, con Turnstile e seatd per le sessioni utente e l’accesso alle periferiche. Alcuni componenti di systemd rimangono presenti, soprattutto per funzioni come udev e la gestione dei file temporanei. Non si tratta quindi di un’eliminazione completa di ogni dipendenza.

Anche il programma di installazione Calamares è stato adattato per funzionare in un ambiente Wayland. Tra le nuove applicazioni compare KSS, uno strumento grafico che permette di modificare le impostazioni KConfig delle applicazioni KDE senza dover utilizzare Plasma. L’introduzione di dex migliora inoltre il supporto all’avvio automatico delle applicazioni.

Gli sviluppatori segnalano alcune limitazioni, tra cui problemi con le installazioni RAID e alcune operazioni di autorizzazione non ancora pienamente integrate con Polkit.

La direzione scelta da KaOS mostra quanto una distribuzione possa costruire una propria identità anche allontanandosi dalle soluzioni più diffuse. La sfida sarà mantenere un’esperienza accessibile senza sacrificare la libertà tecnica che caratterizza il progetto.