Caricare il kernel di macOS all’interno di Linux ed eseguire le applicazioni dei due sistemi operativi contemporaneamente, sugli stessi core del processore. È quanto rende possibile xnulinux, un progetto open source (repository GitHub) che propone un approccio radicalmente diverso rispetto alla virtualizzazione tradizionale e alle configurazioni Hackintosh. Il risultato non si limita all’avvio di una shell: gli sviluppatori mostrano il desktop completo di macOS 27, con Finder, Dock, Safari e Chrome funzionanti.

Come abbiamo spiegato nell’articolo sulle differenze tra macOS e Linux, le origini dei due sistemi operativi sono profondamente diverse. Linux nasce nel 1991 per iniziativa di Linus Torvalds; macOS affonda invece le sue radici nelle tecnologie sviluppate da NeXT, acquisita da Apple nel 1997. Il suo kernel, XNU, combina componenti Mach, FreeBSD e IOKit, un’infrastruttura orientata agli oggetti per lo sviluppo dei driver.

Apple pubblica da tempo il codice sorgente di XNU: proprio questa disponibilità ha permesso a Heyang Zhou e agli altri contributori di xnulinux di sperimentare una singolare convivenza tra due kernel sulla stessa macchina.

Come funziona xnulinux: il kernel di macOS diventa un modulo Linux

Il principio alla base di xnulinux consiste nel compilare una versione modificata di XNU e ospitarla mediante un modulo caricabile del kernel Linux.

L’architettura ruota attorno a due componenti: xnu.ko , responsabile del caricamento e dell’esecuzione del kernel Apple, e fki.ko , che implementa la Foreign Kernel Interface (FKI); quest’ultima mette a disposizione di XNU le risorse amministrate da Linux.

Ogni CPU assegnata a macOS corrisponde a un thread del kernel Linux vincolato a uno specifico core logico. Linux conserva il controllo dei vettori delle eccezioni, inoltrando a XNU quelle riguardanti il sistema ospitato. XNU continua invece a gestire direttamente la traduzione degli indirizzi di memoria attraverso il proprio sottosistema pmap .

Non serve interporre un hypervisor tra Linux e macOS: le applicazioni Apple conservano il loro ambiente di esecuzione originale, comprese le chiamate di sistema Darwin. Non vi è perciò alcuna necessità di riprodurre le API di macOS mediante un livello di compatibilità assimilabile a Wine.

L’approccio differisce anche dai recenti esperimenti Hackintosh su piattaforme ARM: Linux rimane operativo e continua a occuparsi dell’hardware mentre XNU gestisce i processi macOS.

Come funzionano Metal e l’accelerazione grafica

Uno degli ostacoli più complessi riguarda la gestione della GPU: le applicazioni macOS utilizzano infatti Metal, l’interfaccia grafica proprietaria di Apple, mentre Linux dispone di driver e infrastrutture differenti.

xnulinux sfrutta metal2vulkan per tradurre le operazioni Metal in Vulkan; un bridge DRM (Direct Rendering Manager) permette quindi di raggiungere il dispositivo grafico amministrato da Linux. Il sistema si appoggia al driver Venus di Mesa, che consente di inoltrare le operazioni Vulkan attraverso virtio-gpu.

Gli autori del progetto hanno sperimentato xnulinux su Mac Apple Silicon, utilizzando Linux all’interno di una macchina virtuale, ma anche direttamente su NVIDIA DGX Spark, con Ubuntu LTS.

Cosa serve per provare xnulinux e quali sono i limiti

Il progetto richiede un sistema Linux ARM64, supporto alla Pointer Authentication (PAC), pagine hardware da 4 KB e almeno 16 GB di RAM, metà dei quali riservati a XNU. Gli script disponibili compilano il kernel XNU e preparano i moduli necessari all’avvio.

Serve inoltre un Mac con Xcode e una propria installazione di macOS 27: il repository non distribuisce i componenti binari proprietari di Apple (sono rispettate e restano pienamente in vigore tutte le condizioni di licenza di macOS).

Allo stato attuale xnuxlinux è un progetto sperimentale: più che un’alternativa pronta all’uso a macOS, rappresenta un interessante laboratorio per ripensare il rapporto tra kernel, applicazioni native e accesso alle risorse hardware.