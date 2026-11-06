Hackintosh non è morto: macOS 27 su Snapdragon e schede ARM

Gli Hackintosh, i computer non Apple capaci di eseguire macOS, sembravano destinati a scomparire. Con l’abbandono dei processori Intel e il passaggio ai SoC Apple Silicon, installare il sistema operativo della Mela su un normale PC è diventato progressivamente più difficile. Eppure una nuova generazione di progetti sta tentando di portare macOS su hardware che fino a poco tempo fa sembrava incompatibile. Il protagonista inatteso? L’intelligenza artificiale, utilizzata per accelerare lo sviluppo di driver, modifiche al kernel e strumenti di compatibilità.

A raccontare questa rinascita è Yoonsik Park: lo sviluppatore conosce bene la materia: quasi 10 anni fa aveva realizzato una guida per eseguire macOS su Linux tramite KVM e passthrough delle periferiche PCIe. Oggi osserva con sorpresa i progressi di una comunità che molti consideravano ormai prossima all’estinzione.

Perché gli Hackintosh dovevano scomparire

La diffusione degli Hackintosh moderni risale alla transizione Apple verso Intel, annunciata nel 2005. Condividendo l’architettura x86, Mac e PC potevano eseguire istruzioni dello stesso tipo; rimanevano da superare le differenze relative a firmware, periferiche e gestione dell’avvio.

Strumenti come OpenCore hanno progressivamente semplificato il lavoro, consentendo di presentare a macOS una configurazione hardware compatibile con quella dei computer Apple e caricare estensioni del kernel dedicate.

Come abbiamo spiegato nell’approfondimento su Hackintosh e virtualizzazione tramite Proxmox, esiste anche una strada alternativa: utilizzare QEMU/KVM per eseguire macOS in una macchina virtuale. Attraverso VFIO e IOMMU, il PCI passthrough consente inoltre di assegnare direttamente alla macchina virtuale una GPU compatibile, riducendo sensibilmente il sovraccarico della virtualizzazione.

Con Apple Silicon lo scenario è radicalmente mutato: i chip M1 e successivi utilizzano ARM64, mentre macOS 26 Tahoe rappresenta l’ultima versione compatibile con i Mac Intel.

Un ThinkPad T490 con macOS Tahoe: l’esperimento

La curiosità di Yoonsik Park nasce da un’esigenza concreta: creare un’applicazione iOS utilizzando Xcode 26: anziché acquistare un Mac, lo studioso recupera un Lenovo ThinkPad T490 e installa macOS Tahoe seguendo una configurazione OpenCore pubblicata su GitHub.

Il progetto comprende le impostazioni EFI e le estensioni necessarie per gestire diversi componenti del portatile, tra cui grafica Intel, audio e connettività wireless: Park descrive l’installazione come sorprendentemente semplice.

La vera scoperta arriva però durante lo sviluppo dell’applicazione. Sfruttando gli strumenti di programmazione assistita come Claude Code e OpenAI Codex, integrabili con Xcode, riesce a ottenere un’app funzionante in un giorno, senza scrivere personalmente il codice.

macOS 27 su Snapdragon e Rockchip: la sfida dei nuovi Hackintosh ARM

Park cita risultati sperimentali particolarmente ambiziosi: macOS 27 su un portatile Snapdragon e macOS 27.2 beta su una scheda ARM con processore Rockchip RK3588 e supporto grafico Mali.

La scommessa è davvero ambiziosa perché Snapdragon, Rockchip ed Apple adottano componenti differenti per interrupt, gestione della memoria, timer, controller PCIe e alimentazione; il kernel XNU deve poter dialogare con questi dispositivi, molti dei quali non dispongono di driver macOS.

Il comparto grafico rappresenta probabilmente l’ostacolo maggiore: far funzionare una GPU Mali richiede molto più dell’inizializzazione del framebuffer: bisogna implementare la gestione della memoria video, la sincronizzazione dei comandi e le interfacce richieste dal sistema grafico Apple.

iOS 17 su Nintendo Switch e GPU Nvidia RTX 50: fino a dove si può arrivare?

L’autore segnala anche un esperimento con iOS 17 su Nintendo Switch OLED, dispositivo equipaggiato con una piattaforma Nvidia Tegra: si tratta di un progetto ancora più insolito, considerando le differenze tra l’hardware della console e quello degli iPhone.

Il precedente più vicino è HackiOS, il progetto che ha portato iOS 16.5 su uno smartphone Android POCO X5 Pro. In quel caso gli sviluppatori hanno pubblicato patch, strumenti di compilazione e componenti necessari ad adattare parti del sistema Apple all’hardware Qualcomm.

Park cita inoltre NullMoth, associato a sperimentazioni per il supporto delle GPU Nvidia RTX serie 50 su macOS: è una prospettiva interessante perché Apple ha abbandonato da tempo i driver per le schede Nvidia moderne.

AirDrop, decodifica video e macOS ARM tradotto su x86

Le sperimentazioni non si fermano all’avvio dei sistemi operativi. Park richiama un progetto per abilitare AirDrop con hardware Realtek e un altro dedicato alla decodifica hardware VP8/VP9 sulle GPU integrate Intel Coffee Lake e Comet Lake.

Ancora più ambiziosa è l’ipotesi di eseguire macOS 27 ARM attraverso traduzione delle istruzioni su processori x86. A differenza della virtualizzazione tradizionale, servirebbe un livello capace di convertire il codice ARM64 in istruzioni eseguibili dalla CPU ospitante, affrontando contemporaneamente le dipendenze hardware del sistema operativo.

Un approccio che richiama, per certi aspetti, il funzionamento degli emulatori descritti nel nostro approfondimento su UTM e QEMU, ma con difficoltà aggiuntive legate all’integrazione di macOS con Apple Silicon.

L’AI non elimina le limitazioni hardware e non sostituisce il lavoro di reverse engineering: aiuta però ad abbreviare alcune attività ripetitive come confrontare implementazioni, ricostruire strutture dati, interpretare errori e generare prototipi da sottoporre a verifica.

Un esempio concreto arriva anche dal progetto Linux su Apple M4, dove gli LLM hanno contribuito allo sviluppo di un driver grafico sperimentale. Il processo inverso rispetto agli Hackintosh, ma con problemi tecnici molto simili.

La novità, insomma, non è che l’AI sappia magicamente trasformare qualsiasi PC in un Mac; è che piccoli gruppi di sviluppatori possono oggi affrontare attività tecniche che prima richiedevano risorse molto maggiori. Se i progetti citati raggiungeranno una maturità sufficiente, gli Hackintosh potrebbero sopravvivere anche alla scomparsa dei Mac Intel.