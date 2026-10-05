macOS 27: come disattivare Apple Intelligence e recuperare 12 GB di spazio

Chi usa un Mac senza interesse per le funzioni di Apple Intelligence può trovarsi davanti a un problema poco intuitivo: disattivare le funzioni non significa necessariamente eliminare i relativi modelli dal disco.

È proprio da questa esigenza che nasce RemoveMacAI, un progetto open source pensato per chi preferisce recuperare spazio invece di mantenere componenti che non utilizza. Il programma interviene sulle impostazioni e sulla gestione dei modelli attraverso strumenti previsti da macOS, senza modificare direttamente la cartella di sistema.

Prima di considerarlo una semplice utility di pulizia, però, conviene capire quali funzioni vengono coinvolte, quali effetti produce la rimozione e quali aspetti meritano prudenza prima di eseguire comandi da Terminale.

Cosa fa davvero RemoveMacAI sul Mac

RemoveMacAI è una utility da riga di comando destinata ai Mac con macOS 27 e processori Apple silicon.

Il progetto, pubblicato in Swift, è stato aggiornato negli scorsi giorni e dichiara una riduzione di circa 12 GB occupati dai modelli scaricati. L’obiettivo non è soltanto spegnere le funzioni: il programma rimuove i modelli associati e impedisce al sistema di scaricarli nuovamente.

Applica un profilo di configurazione, usa il servizio di asset di Apple per la rimozione e mantiene attiva la System Integrity Protection. Il repository specifica inoltre che non vengono modificati direttamente file sotto /System. Tra le funzioni coinvolte figurano Siri, Writing Tools, Genmoji, Image Playground, alcune sintesi e funzioni predittive.

Il punto importante è il compromesso. Chi rinuncia a queste funzioni può ottenere più spazio disponibile, ma perde anche le capacità che dipendono dai modelli locali. La documentazione segnala inoltre che vengono interessati Visual Intelligence, alcune funzioni del framework Foundation Models, l’azione Use Model di Comandi Rapidi e l’editing in linguaggio naturale di Calendario. La dettatura, invece, resta disponibile perché utilizza modelli vocali separati. Questo rende lo strumento più simile a una procedura di disattivazione mirata che a un generico pulitore del Mac. Prima dell’esecuzione è quindi essenziale verificare quali servizi rientrano davvero nel proprio flusso di lavoro.

Sicurezza, reversibilità e cosa valutazioni preventive

Dal punto di vista operativo, RemoveMacAI richiede una scelta consapevole. Il progetto offre un comando di stato per verificare i modelli e una modalità di simulazione per vedere le modifiche senza applicarle. L’installazione può passare da Homebrew oppure da uno script che scarica una release, ne verifica l’hash SHA-256 e la esegue da una directory temporanea. Prima di concedere autorizzazioni a uno strumento di terze parti, resta prudente leggere il codice e controllare la provenienza del pacchetto. Il repository dichiara inoltre che RemoveMacAI non effettua richieste di rete e non raccoglie dati.

La procedura è reversibile: il progetto mette a disposizione un comando per rimuovere il profilo e ripristinare le impostazioni precedenti. Dopo questa operazione, macOS può nuovamente scaricare i modelli quando una funzione ne ha bisogno. Un dettaglio può confondere: lo spazio liberato potrebbe non risultare immediatamente aggiornato nella schermata Archiviazione, perché l’eliminazione fisica dei file segue i tempi del sistema. Il valore mostrato dall’interfaccia non è necessariamente una verifica istantanea dell’esito.

La scelta finale dipende dall’utilità delle funzioni integrate rispetto al valore attribuito allo spazio locale. RemoveMacAI offre un approccio verificabile, ma non elimina le conseguenze funzionali della disattivazione. Per chi non usa quei servizi, il progetto può rendere il Mac aderente alle proprie esigenze. Per gli altri, il recupero può avere un costo.