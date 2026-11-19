Portare una connessione WireGuard da circa 1 Gbps a quasi 6 Gbps su macOS, senza cambiare protocollo crittografico e senza sostituire l’hardware, significa che il vero limite non è WireGuard stesso. È ciò che ha scoperto il team di Firezone, piattaforma open source per l’accesso remoto sicuro che utilizza il protocollo VPN WireGuard per proteggere il traffico ma dispone di un proprio motore di rete, scritto in Rust e ottimizzato per i diversi sistemi operativi.

Gli sviluppatori hanno analizzato il modo in cui macOS trasferisce i pacchetti tra applicazioni, interfacce VPN virtuali e rete fisica, arrivando a individuare diversi colli di bottiglia nel percorso gestito da Darwin/XNU, il kernel alla base di macOS e iOS. Il risultato è notevole: nei test Firezone il throughput è passato da circa 1,16 Gbps a 5,87 Gbps in upload e 5,76 Gbps in download.

Cos’è Firezone e perché usa WireGuard

Firezone non è semplicemente un client WireGuard alternativo: è una piattaforma pensata per consentire a utenti e dispositivi di accedere in modo controllato a server, applicazioni e reti private.

WireGuard rappresenta la componente che si occupa della cifratura del tunnel VPN mentre Firezone gestisce anche instradamento, autorizzazioni, connessioni e trasferimento dei pacchetti tra il tunnel e il sistema operativo.

Abbiamo già spiegato come funziona WireGuard e come configurare una VPN basata su questo protocollo: nel caso di Firezone, però, è importante separare il protocollo dal client che lo utilizza. Le ottimizzazioni scoperte dal team non sono modifiche integrate automaticamente nel client WireGuard ufficiale per macOS. Firezone, infatti, ha migliorato il proprio software e, soprattutto, il modo in cui comunica con il networking Apple.

Perché WireGuard si fermava intorno a 1 Gbps

Quando un’applicazione invia dati attraverso WireGuard, il client VPN li intercetta, li cifra e li manda sulla rete. Al ritorno, riceve i pacchetti cifrati, li decifra e li riconsegna a macOS, che li inoltra all’applicazione corretta.

Se ogni singolo pacchetto dati richiede troppo lavoro, il processore finisce per trascorrere una parte significativa del tempo semplicemente a spostare dati tra applicazione e kernel. Firezone ha scoperto che su macOS questo costo diventava particolarmente evidente sull’interfaccia virtuale utun , quella utilizzata dalle VPN Apple per scambiare traffico IP con il sistema operativo.

Il problema aumentava inoltre quando cresceva la latenza della connessione: in tali condizioni, eventuali pacchetti persi costringevano TCP a rallentare e ritrasmettere i dati, facendo crollare il throughput effettivo.

Elaborare più pacchetti insieme, buffer più grandi e accorpamento segmenti TCP

Una delle ottimizzazioni più efficaci consiste nel raggruppare più pacchetti in una sola operazione: Firezone ha sfruttato funzioni disponibili su Darwin come sendmsg_x e recvmsg_x , che permettono di inviare o ricevere più messaggi con una sola chiamata. Secondo i benchmark pubblicati dal progetto, il throughput è cresciuto progressivamente e in maniera assai significativa, come anticipato nell’introduzione.

Un secondo intervento ha riguardato i buffer, cioè le aree di memoria temporanee utilizzate per accodare i pacchetti in attesa che il programma o il kernel li elaborino. Se il buffer è troppo piccolo e arrivano dati più velocemente di quanto il software riesca a gestirli, alcuni pacchetti possono essere eliminati.

Firezone ha quindi aumentato fino a 8 MB il buffer utilizzato sul percorso TUN (passaggio dei pacchetti attraverso l’interfaccia di rete virtuale della VPN), permettendo a macOS di conservare una quantità maggiore di traffico durante i picchi.

Un altro miglioramento importante riguarda il modo in cui i segmenti TCP vengono consegnati al kernel: Firezone ha verificato che l’interfaccia utun può gestire blocchi di dati più grandi rispetto al singolo pacchetto WireGuard. Il client può così unire più segmenti TCP consecutivi dello stesso flusso prima di passarli a XNU.

WireGuard non era quindi il problema

L’esperimento è interessante perché dimostra quanto sia facile attribuire al protocollo VPN un limite che in realtà si trova altrove.

WireGuard è noto proprio per la sua implementazione relativamente semplice ed efficiente: su macOS, il limite principale risiedeva invece nel percorso che i pacchetti seguivano prima e dopo la cifratura.

Il comportamento del kernel può incidere pesantemente sulle prestazioni di rete: a conferma di ciò, un esempio interessante che abbiamo trattato in passato riguarda il bug XNU che poteva bloccare le connessioni TCP su macOS dopo circa 49,7 giorni di uptime.

Per analizzare cosa accade realmente a livello di rete su un Mac è inoltre possibile utilizzare gli strumenti descritti nella nostra guida dedicata al monitoraggio delle connessioni e del traffico di rete su macOS.

A quasi 6 Gbps, Firezone arriva a elaborare circa 600.000 pacchetti al secondo e il limite si sposta nuovamente verso il kernel. I tecnici di Firezone ritengono che, se Apple esponesse capacità “ad hoc” attraverso le API di macOS, alcune applicazioni basate pesantemente su UDP potrebbero ottenere un ulteriore miglioramento nell’ordine di 2-3 volte.

Il vantaggio non riguarderebbe soltanto WireGuard. Tecnologie come QUIC e HTTP/3, che utilizzano UDP come base di trasporto, potrebbero beneficiare dello stesso tipo di ottimizzazione.

Perché il risultato di Firezone è interessante anche fuori dal mondo VPN

Il lavoro svolto da Firezone mostra che, quando le velocità di rete diventano molto elevate, la crittografia non è sempre il componente più costoso.

Il numero di chiamate al kernel, la dimensione dei buffer, il modo in cui vengono raggruppati i pacchetti e la capacità del sistema operativo di gestire il flusso di dati possono fare una differenza enorme.

Il dato dei quasi 6 Gbps non significa quindi che ogni connessione WireGuard su macOS diventerà automaticamente 5 volte più veloce: dipende dall’hardware, dalla rete, dalla latenza e soprattutto dal client utilizzato. Significa però che WireGuard aveva (e probabilmente ha ancora) molto margine su macOS: per sfruttarlo, Firezone non ha modificato il protocollo, ma ha studiato attentamente come “parlare” nel modo più efficiente possibile con XNU.

Firezone può essere interessante soprattutto per piccoli uffici, team distribuiti e ambienti self-hosted che vogliono evitare una VPN tradizionale “tutto o niente” e concedere agli utenti accesso soltanto alle risorse realmente necessarie.

Come abbiamo visto anche parlando di SSO e applicazioni self-hosted, Firezone può integrarsi in un’infrastruttura con autenticazione centralizzata, aggiungendo al login unico anche un controllo più granulare dell’accesso remoto alla rete.