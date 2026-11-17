La gestione delle autorizzazioni su Mac sta diventando più granulare.

Apple ha aggiornato la propria documentazione per spiegare come alcune applicazioni possano chiedere privilegi molto estesi, necessari in certi casi ma sproporzionati in altri.

Il punto non riguarda soltanto la comodità: concedere a un programma la possibilità di superare le protezioni del sistema può esporre contenuti privati e consentire operazioni inaspettate per l’utente. La novità descritta dall’azienda punta quindi a rendere più consapevole la scelta, offrendo un controllo mirato sulle risorse accessibili.

Per chi utilizza software di manutenzione o sicurezza, capire la differenza tra i livelli di autorizzazione diventa parte della normale gestione del computer.

Permessi più selettivi per le applicazioni

A partire da macOS 27.3, quando determinate app richiedono Full Disk Access oppure System & App Protection Override, il sistema può proporre un’alternativa: autorizzare soltanto cartelle protette o applicazioni specifiche. La funzione interessa, tra gli altri, strumenti di backup, programmi per la pulizia dei dischi e software che indicizzano i file. Non tutte le richieste, però, hanno la stessa giustificazione: Apple avverte che alcuni sviluppatori possono domandare un accesso più ampio di quello realmente necessario.

La distinzione è sostanziale: Full Disk Access consente a un’app di leggere, modificare, eliminare ed esportare i contenuti presenti sul Mac, compresi messaggi, email, immagini e dati appartenenti ad altri account. L’override delle protezioni per app e sistema può arrivare oltre: permette di controllare i programmi e registrare ciò che viene digitato. Sono capacità che trasformano una semplice autorizzazione in un livello di fiducia molto elevato.

Come scegliere e modificare le autorizzazioni

Quando compare la richiesta, Apple consiglia di selezionare soltanto le risorse indispensabili al funzionamento del programma.

Le istruzioni dello sviluppatore possono aiutare a identificare le cartelle o le applicazioni necessarie; se le indicazioni non sono chiare, è preferibile chiedere chiarimenti prima di procedere. Nel caso del controllo sulle app, è inoltre possibile stabilire se il software debba chiedere conferma ogni volta oppure possa intervenire senza un nuovo avviso.

La scelta non è definitiva. Le autorizzazioni restano modificabili dalle impostazioni di Privacy e Sicurezza, nella sezione dedicata alla categoria di accesso interessata. Da qui si può restringere l’ambito concesso oppure revocarlo. Per passare da un’autorizzazione completa a una selezione limitata, occorre rimuovere l’app dall’elenco e aggiungerla nuovamente, scegliendo le risorse specifiche quando il sistema lo richiede. La revoca può comunque compromettere alcune funzioni del programma.

Il messaggio più importante riguarda il criterio con cui valutare una finestra di consenso: la richiesta di un privilegio non dimostra, da sola, che quel privilegio sia indispensabile. Un approccio prudente riduce l’esposizione dei dati e rende più semplice attribuire responsabilità quando un’applicazione si comporta in modo inatteso. La sicurezza quotidiana dipende anche da queste decisioni apparentemente ordinarie.

Per approfondire questa tematica, è possibile leggere la documentazione di Apple che spiega tutto nei dettagli.