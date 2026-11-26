Chi guarda un film sul PC conosce il problema: il volume dei dialoghi è troppo basso, si alza quello degli altoparlanti e, pochi istanti dopo, un’esplosione o un forte rumore nel contenuto che si sta guardando costringono a intervenire nuovamente sui controlli audio. Microsoft offre una soluzione a questo inconveniente fin dai tempi di Windows Vista: si chiama Loudness Equalization e permette di ridurre automaticamente le differenze di volume percepite dall’orecchio umano.

A quasi 20 anni dal debutto della funzione in Windows, uno sviluppatore indipendente è riuscito a ricostruirne il funzionamento attraverso un lavoro di reverse engineering delle librerie Microsoft. Il risultato è pw-loudness-eq, un progetto che riproduce il comportamento dell’algoritmo originale su Linux, integrandosi direttamente con PipeWire, il server multimediale che ha progressivamente sostituito PulseAudio in molte distribuzioni.

Come funziona Loudness Equalization in Windows

Nonostante il nome, Loudness Equalization non è un equalizzatore nel senso tradizionale del termine: non interviene selettivamente sulle frequenze basse, medie o alte, ma modifica dinamicamente l’amplificazione del segnale audio sulla base di un modello psicoacustico.

Due segnali dotati della stessa intensità fisica possono infatti apparire all’ascoltatore molto diversi in termini di volume: l’orecchio umano presenta una sensibilità variabile alle frequenze; anche la distribuzione temporale dell’energia sonora contribuisce alla percezione del suono.

Come spiega Microsoft nella documentazione tecnica del suo algoritmo, Loudness Equalization analizza il segnale suddividendolo in blocchi e applica una regolazione dinamica del guadagno. Il sistema reagisce rapidamente ai picchi sonori, mentre impiega più tempo per ripristinare l’amplificazione. Cerca così di contenere le variazioni di volume senza annullare completamente la dinamica originale della registrazione.

L’implementazione Microsoft rientra tra gli Audio Processing Objects (APO), componenti software che effettuano elaborazioni in tempo reale lungo il percorso seguito dal segnale audio.

Il vantaggio si apprezza durante la riproduzione di film, podcast, video sul Web e contenuti caratterizzati da livelli sonori poco omogenei. L’intervento è diverso da quello del mixer volume di Windows 11, che permette invece di impostare manualmente il livello audio delle singole applicazioni.

Come attivare l’equalizzazione del volume in Windows 10 e Windows 11

Per verificare la disponibilità della funzione, basta premere Windows+R , digitare mmsys.cpl e premere Invio. Nella scheda Riproduzione, si deve selezionare il dispositivo audio utilizzato, fare clic su Proprietà quindi accedere alla scheda Miglioramenti.

Qui è possibile attivare la casella Equalizzazione intensità sonora (Loudness Equalization nelle versioni inglesi di Windows): agendo sul pulsante Impostazioni, quando disponibile, si può personalizzare anche il Release Time, ossia il tempo di rilascio dell’elaborazione dinamica.

In Windows 11 è opportuno verificare anche la configurazione presente in Impostazioni, Sistema, Audio: selezionando il dispositivo di uscita, i miglioramenti audio non devono risultare disattivati.

Loudness Equalization non è universalmente abilitata per impostazione predefinita: la disponibilità della funzione e il suo stato iniziale dipendono dai driver audio, dal dispositivo e dalle personalizzazioni del produttore del PC. Su alcune configurazioni la scheda Miglioramenti può essere del tutto assente.

Perché Loudness Equalization non è disponibile su tutti i PC Windows 11

La presenza della tecnologia Loudness Equalization non garantisce che l’utente possa effettivamente utilizzarla.

Nelle nostre prove su Windows 11 abbiamo verificato la presenza della libreria di sistema WMALFXGFXDSP.dll , contenente l’implementazione Microsoft dell’algoritmo, anche su una configurazione priva della scheda Miglioramenti.

Esaminando il registro di sistema, abbiamo rilevato che il driver Realtek, ad esempio, registra una propria catena di Audio Processing Objects (APO), mentre altri dispositivi utilizzano gli effetti audio standard Microsoft. In pratica, spetta anche al produttore del driver stabilire quali elaborazioni rendere disponibili e attraverso quale interfaccia consentirne la configurazione.

Alcuni produttori trasferiscono questi controlli in applicazioni dedicate, altri non li espongono affatto.

Esistono progetti indipendenti, come Enable Loudness Equalisation, che cercano di rendere accessibile la funzione intervenendo attraverso PowerShell e il registro di sistema. Il successo dell’operazione dipende però dalla configurazione audio e dagli APO utilizzati; non è quindi assicurato su tutti i PC.

Proprio qui emerge uno dei principali vantaggi dell’approccio adottato da pw-loudness-eq su Linux: l’elaborazione del segnale avviene a livello di PipeWire, senza dipendere dalla disponibilità di uno specifico effetto audio nel driver fornito dal produttore dell’hardware.

Come Linux riproduce l’algoritmo audio di Microsoft

L’autore di pw-loudness-eq ha studiato il comportamento della libreria Windows WMALFXGFXDSP.dll , ricostruendo un algoritmo di controllo automatico del guadagno a banda larga.

L’elaborazione utilizza finestre sovrapposte del 50%, contenenti 512 campioni alle frequenze di campionamento di 44,1 e 48 kHz. Una trasformata veloce di Fourier (FFT) permette di analizzare lo spettro e raggruppare l’energia sonora in 25 bande, applicando soglie che tengono conto della sensibilità dell’udito. L’amplificazione può raggiungere un massimo di 20 dB.

Il progetto inserisce il filtro nei flussi audio delle singole applicazioni, prima della regolazione del volume e del missaggio; un secondo modulo riproduce invece il comportamento del limitatore presente nel motore audio di Windows ( AudioEng.dll ).

Quest’ultimo utilizza una tecnica chiamata look-ahead limiting: anticipa i picchi del segnale grazie a un breve ritardo introdotto nell’elaborazione, evitando che l’amplificazione provochi clipping e conseguenti distorsioni. Opera dopo il missaggio e rimane attivo anche disabilitando l’equalizzazione.

Come installare e utilizzare pw-loudness-eq

Il software richiede PipeWire 1.4 o successivo e le librerie GTK 3 per l’interfaccia grafica opzionale.

Dopo aver installato le dipendenze indicate nel repository e scaricato i sorgenti, si utilizzano i comandi make e sudo make install , quindi si riavviano i servizi audio con systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber .

Diversamente da molte configurazioni Windows, pw-loudness-eq attiva l’equalizzazione per impostazione predefinita. L’interfaccia, richiamabile digitando pw-loudness-eq , consente di escludere singole applicazioni e regolare il tempo di rilascio. Le modifiche persistono dopo il riavvio.

Restano alcune limitazioni: il progetto non elabora i flussi JACK (sistema audio a bassa latenza, utilizzato soprattutto su Linux per la produzione musicale, la registrazione multitraccia e l’elaborazione del suono in tempo reale), quelli con più di 8 canali e quelli delle applicazioni Flatpak che accedono direttamente a PipeWire.

Linux dispone già di strumenti avanzati come EasyEffects, citato nella nostra selezione delle migliori applicazioni Linux. La particolarità di pw-loudness-eq è però la volontà di riprodurre il comportamento specifico dell’algoritmo Microsoft, senza richiedere la configurazione manuale di compressori e filtri.