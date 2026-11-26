Una vulnerabilità presente nel kernel Linux dal 2014 permette, secondo una dimostrazione pubblicata dai ricercatori di OpenSec, di acquisire da remoto i privilegi di root senza conoscere alcuna password e senza disporre di un account sul sistema bersaglio. Battezzata NFS2ROOT e identificata con il codice CVE-2026-99362, la falla interessa l’implementazione server del protocollo NFS integrata direttamente nel kernel Linux. Ha ottenuto un punteggio CVSS pari a 9,8 su 10.

Introdotto da Sun Microsystems negli anni ’80, NFS (Network File System) rappresenta ancora oggi uno dei principali strumenti per condividere file tra sistemi Unix e Linux.

Lo utilizzano server aziendali, dispositivi NAS, infrastrutture di virtualizzazione, cluster Kubernetes e sistemi di calcolo ad alte prestazioni. Permette alle applicazioni di accedere ai file conservati su una macchina remota come se appartenessero al file system locale.

NFS2ROOT: perché la vulnerabilità del kernel Linux è così pericolosa

A differenza di altre vulnerabilità Linux che consentono di acquisire i privilegi di root, NFS2ROOT non presuppone che l’aggressore abbia già ottenuto accesso al sistema. La superficie di attacco coincide con il servizio nfsd , responsabile della gestione delle richieste NFS lato server, generalmente raggiungibile sulla porta TCP 2049.

Una caratteristica dell’implementazione Linux di NFS è che buona parte delle operazioni lato server avviene direttamente nello spazio kernel. La scelta favorisce le prestazioni, soprattutto quando il sistema deve gestire un numero elevato di accessi concorrenti ai file, ma rende particolarmente delicate le operazioni di elaborazione dei dati provenienti dalla rete.

Un errore nella gestione della memoria all’interno di un normale processo può provocare la terminazione dell’applicazione interessata; quando interessa il kernel, le conseguenze possono coinvolgere l’intero sistema operativo.

Nel caso di NFS2ROOT, inoltre, il codice vulnerabile può elaborare richieste prima delle verifiche di autorizzazione relative all’accesso ai file condivisi. Le protezioni configurate sulle singole directory NFS non sono quindi sufficienti a neutralizzare il problema.

Come funziona l’errore nella gestione della memoria del server NFS

La vulnerabilità evidenziata da OpenSec interessa le versioni NFSv4.1 e NFSv4.2 del protocollo: entrambe utilizzano un meccanismo basato su sessioni e slot che permette al server di gestire correttamente anche la ritrasmissione delle richieste.

Se un client non riceve una risposta, ad esempio a causa di un’interruzione temporanea della connessione, può ripresentare la richiesta. Il server conserva le informazioni necessarie per evitare di eseguire nuovamente operazioni già completate, un accorgimento importante soprattutto quando queste modificano il file system.

La falla nasce da un’incoerenza tra il dimensionamento del buffer destinato alla risposta e la successiva memorizzazione dei dati nella cache di sessione. In determinate condizioni, il kernel considera completata con successo un’operazione che il componente incaricato della codifica della risposta non è riuscito a portare a termine.

Ne consegue una scrittura oltre i limiti della memoria allocata, tecnicamente definita heap buffer overflow: il problema può alterare altre strutture dati del kernel, provocare un arresto anomalo della macchina o, come sostiene OpenSec, consentire l’esecuzione di codice arbitrario.

La correzione descritta nella comunicazione ufficiale del team Linux introduce controlli preventivi sullo spazio disponibile per la risposta prima di aggiornare lo stato dello slot, rispettando le specifiche del protocollo.

L’intelligenza artificiale ha sviluppato autonomamente un exploit

L’aspetto forse più significativo della vicenda riguarda le modalità con cui OpenSec ha verificato la pericolosità del bug: nel resoconto pubblicato in queste ore, la società attribuisce alla propria piattaforma Antara l’individuazione della vulnerabilità, la valutazione della gravità e lo sviluppo di un exploit funzionante.

Antara ha condotto un’analisi di tipo white-box, disponendo quindi del codice sorgente del componente esaminato. Secondo OpenSec, il sistema ha superato anche le difficoltà legate alla disposizione della memoria del kernel e ha dimostrato la possibilità di eseguire comandi con UID 0, ovvero con i massimi privilegi.

Il codice dell’exploit rimane privato, circostanza che limita la possibilità di riprodurre indipendentemente l’esperimento. La vulnerabilità ha comunque ricevuto conferma da una ricerca indipendente di Jérémy Jean, dell’agenzia francese per la sicurezza informatica ANSSI, autore della correzione principale integrata nel kernel.

L’AI, però, può ormai contribuire non soltanto all’individuazione di errori nel codice sorgente, ma anche alla verifica delle loro effettive implicazioni sulla sicurezza. In questo modo si riduce in modo significativo anche il tempo che intercorre tra la scoperta di una vulnerabilità e lo sviluppo di un attacco funzionante.

Come verificare se un sistema Linux è vulnerabile a NFS2ROOT

Non tutti i sistemi Linux risultano direttamente esposti: va verificato se il sistema utilizzi un kernel vulnerabile, svolga la funzione di server NFS, supporti almeno una delle due versioni del protocollo interessate e accetti connessioni provenienti dalla rete.

Il comando uname -r permette di controllare la versione del kernel attualmente in uso, mentre cat /proc/fs/nfsd/versions mostra le versioni NFS abilitate lato server. La presenza delle indicazioni +4.1 oppure +4.2 richiede attenzione.

Con sudo ss -ltnp 'sport = :2049' si può inoltre verificare se il sistema accetta connessioni TCP sulla porta utilizzata da NFS. Ovviamente, però, la raggiungibilità effettiva da altre macchine dipende dalle regole del firewall e dalla configurazione della rete.

Le versioni del kernel che includono la correzione ufficiale sono Linux 6.12.117, 6.18.61, 7.3.2 e 7.4-rc1, per i rispettivi rami di sviluppo.

Come sempre, tuttavia, i gestori delle varie distribuzioni Linux possono integrare la patch anche in versioni precedenti attraverso il noto meccanismo di backport: è quindi opportuno consultare gli avvisi di sicurezza della distribuzione, come quello pubblicato da Red Hat, senza basarsi esclusivamente sul numero di versione del kernel.

Come proteggere server Linux e NAS in attesa degli aggiornamenti

Dopo aver installato il kernel aggiornato, occorre riavviare il sistema per rendere operativa la correzione.

Se non fosse possibile intervenire immediatamente, è bene limitare tramite firewall l’accesso alla porta TCP 2049 ai soli client autorizzati oppure disattivare il servizio NFS, se inutilizzato.

Un’altra mitigazione temporanea consiste nel disabilitare NFSv4.1 e NFSv4.2 impostando vers4.1=n e vers4.2=n nella sezione [nfsd] del file /etc/nfs.conf , quindi riavviando il servizio. L’intervento può interrompere le sessioni attive e compromettere la disponibilità di funzionalità avanzate come pNFS (Parallel NFS).

Particolare attenzione meritano i server NAS basati su Linux: in questi casi bisogna verificare la disponibilità di un aggiornamento firmware del produttore.

Anche in assenza di un’esposizione diretta sulla rete Internet, un dispositivo già compromesso all’interno della LAN potrebbe rappresentare un punto di partenza per un attacco al sistema di archiviazione.