Claude permette di addestrare chatbot per stili di scrittura personalizzati

Sebbene i chatbot basati sull’Intelligenza Artificiale siano ormai comunemente utilizzati per lavori più o meno complessi nell’ambito della scrittura, non sempre offrono risultati apprezzabili. Nonostante il progredire di questa tecnologia, spesso si ha l’impressione che l’AI proponga output poco approfonditi e con toni piuttosto “freddi”.

Quanto proposto da Anthropic con il suo assistente Claude, potrebbe però offrire output testuali molto più raffinati rispetto alla maggior parte di contenuti attualmente in circolazione. La compagnia ha annunciato l’introduzione di nuovi stili personalizzabili, che permettono a qualunque utente di addestrare l’AI per assimilare il proprio stile di scrittura.

L’aggiornamento in questione vuole rendere più flessibili le risposte del chatbot, con testi più naturali e utili per creare contenuti più adatti a contenuti specifici, siano essi e-mail di lavoro o documenti tecnici.

Claude: il chatbot AI propone tre stili di scrittura preimpostati e ulteriormente personalizzabili

Claude offre tre stili preimpostati, che permettono di avere dei punti di riferimento da cui partire. Vie è uno stile definito Formale, definito come chiaro e raffinato. Un altro chiamato Conciso, per risposte brevi e dirette e l’ultimo, ovvero Esplicativo, per aggiungere dettagli aggiuntivi all’output testuale.

Come già accennato, questi sono solo alcuni prototipi “grezzi” che l’utente può poi modificare a piacimento. Di fatto, con un po’ di pazienza, dovrebbe essere possibile rendere il chatbot capace di imitare un preciso stile di scrittura, replicandolo alla perfezione.

Sebbene questa introduzione sia più che apprezzabile, la concorrenza ha già proposto soluzioni simili. ChatGPT, Gemini e Apple Intelligence permettono di personalizzare le risposte dei rispettivi chatbot, con una grande libertà d’azione per quanto riguarda tono del linguaggio.

Un’altra interessante implementazione che riguarda Claude è quella che permette all’AI di Anthropic di analizzare file PDF, ottenendo pieno accesso ai dati presenti su tali documenti.