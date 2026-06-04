Cloud a vita fino a 10 TB in offerta quest'estate con pCloud

I prezzi partono da 199 euro con pagamento unico. Tutti i dettagli relativi all'offerta in corso all'interno dell'articolo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 giu 2026
Cloud a vita fino a 10 TB in offerta quest'estate con pCloud
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Pagare un abbonamento mensile o annuale per conservare foto, video e altri documenti importanti può comportare nel medio-lungo termine un esborso significativo. Ecco perché sono sempre di più le persone che valutano l’acquisto di un piano a vita, che ha il duplice vantaggio di uno spazio di archiviazione cloud generoso e del pagamento unico.

A questo proposito segnaliamo l’ultima offerta di pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera che offre piani a vita fino a 10 TB. Nell’ambito della nuova promozione in corso, i prezzi partono da 199 euro, con tanto di garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta pCloud

piani a vita pcloud

Prezzi a partire da 199 euro

Ecco nel dettaglio i piani a vita di pCloud disponibili e i nuovi prezzi scontati:

  • Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico)
  • Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico)
  • Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

Al di là della convenienza di un piano a vita in sostituzione di un piano in abbonamento, il servizio di archiviazione cloud elvetico rappresenta una soluzione ideale anche per chi ha a cuore la privacy e la sicurezza, dal momento che avendo sede in Svizzera è tenuto a rispettare una delle leggi sulla tutela dei dati personali degli utenti più severe al mondo.

Pagina offerta pCloud

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