Cloud a vita fino a 10 TB in offerta quest'estate con pCloud

Pagare un abbonamento mensile o annuale per conservare foto, video e altri documenti importanti può comportare nel medio-lungo termine un esborso significativo. Ecco perché sono sempre di più le persone che valutano l’acquisto di un piano a vita, che ha il duplice vantaggio di uno spazio di archiviazione cloud generoso e del pagamento unico.

A questo proposito segnaliamo l’ultima offerta di pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera che offre piani a vita fino a 10 TB. Nell’ambito della nuova promozione in corso, i prezzi partono da 199 euro, con tanto di garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni a partire dalla data di acquisto.

Prezzi a partire da 199 euro

Ecco nel dettaglio i piani a vita di pCloud disponibili e i nuovi prezzi scontati:

Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico)

Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

Al di là della convenienza di un piano a vita in sostituzione di un piano in abbonamento, il servizio di archiviazione cloud elvetico rappresenta una soluzione ideale anche per chi ha a cuore la privacy e la sicurezza, dal momento che avendo sede in Svizzera è tenuto a rispettare una delle leggi sulla tutela dei dati personali degli utenti più severe al mondo.