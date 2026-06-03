Cloud storage di fiducia: i piani a vita di pCloud in offerta da 199€

Affidarsi a un servizio cloud storage di fiducia riveste un ruolo cruciale nella conservazione dei propri file più importanti, come le foto delle vacanze al mare o dei viaggi all’estero compiuti in passato. Uno dei migliori in tal senso è pCloud, che in virtù della sua sede in Svizzera propone una privacy di livello assoluto delle informazioni personali degli utenti, dal momento che la Svizzera presenta una delle leggi più severe al mondo sulla tutela dei dati.
In questi giorni i piani a vita di pCloud sono protagonisti di una nuova offerta che consente di sottoscrivere un piano a vita a partire da 199 euro. A differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali è richiesto un pagamento una sola volta, grazie al quale si potrà avere accesso ai propri file conservati in cloud per un periodo di tempo illimitato.
I piani a vita di pCloud
Entrando più nel dettaglio della promozione, ecco i prezzi scontati di pCloud:
- 199 euro per uno spazio cloud a vita da 500 GB (piano Premium, pagamento unico, prezzo di listino 299 euro)
- 399 euro per uno spazio cloud a vita da 2 TB (piano Premium Plus, pagamento unico, prezzo di listino 599 euro)
- 1.190 euro per uno spazio cloud a vita da 10 TB (piano Ultra, pagamento unico, prezzo di listino 1.890 euro)
L’offerta in corso sui piani a vita del servizio di cloud storage elvetico pCloud permette dunque di ottenere un sensibile risparmio, con uno sconto massimo di 700 euro se la scelta ricade sul piano Ultra, grazie al quale gli utenti possono accedere a uno spazio cloud che può contenere fino a 10 TB tra foto, video, musica, documenti e altri dati preziosi.
La promo in corso sul sito ufficiale è valida per un periodo di tempo limitato: maggiori informazioni sono disponibili al link che segue.