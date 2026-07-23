Cloud storage a vita: il servizio svizzero pCloud offre il 50% di sconto

Per chi è alla ricerca di un servizio di cloud storage a vita in offerta, segnaliamo l’offerta estiva di pCloud, azienda con sede in Svizzera, che propone il 50% di sconto sui piani Lifetime con prezzi a partire da 149 euro e 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Ciascun piano in promozione include il protocollo TLS/SSL per aumentare il livello di sicurezza dei file, associato a numerose opzioni per la condivisione dei file tramite le applicazioni compatibili e l’interfaccia web del servizio. In più, il prodotto vanta una piena compatibilità con qualsiasi dispositivo oggi in commercio, così da garantire a ciascun utente di tenere sempre a portata di mano i propri dati. Per concludere, è possibile effettuare il backup dei propri file più importanti da Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos e OneDrive.

I nuovi prezzi scontati dei piani a vita di pCloud

Ecco come cambiano i prezzi dei piani a vita dell’azienda svizzera pCloud nell’ambito della nuova offerta estiva.

500 GB a vita: 149 euro una tantum invece di 299 euro

2 TB a vita: 299 euro una tantum invece di 599 euro

5 TB a vita: 549 euro una tantum invece di 1.095 euro

L’altro punto di forza del servizio è la garanzia delle leggi svizzere sulla protezione dei dati personali degli utenti, a cui pCloud deve sottostare avendo la propria sede nel Paese elvetico. Non è un elemento banale, anzi, dal momento che la legge svizzera è una delle più severe al mondo da questo punto di vista.