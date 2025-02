CloudConf 2025: il punto di riferimento per il cloud computing e l’innovazione digitale

L’evoluzione del cloud computing e dell’intelligenza artificiale procede a ritmo sempre più rapido, rivoluzionando il modo in cui lavoriamo e interagiamo con la tecnologia. Restare aggiornati sulle ultime novità del settore è diventato essenziale sia per noi, sia, soprattutto, per sviluppatori, DevOps, CTO, IT manager e professionisti dell’innovazione digitale. In questo contesto, CloudConf 2025, giunto alla sua undicesima edizione, continua a rappresentare un appuntamento irrinunciabile per chi desidera approfondire i temi più caldi del mondo tecnologico e confrontarsi con i migliori esperti del settore.

Quest’anno l’evento si svolgerà il 26 marzo 2025 presso il Centro Congressi Lingotto di Torino, mentre nelle giornate del 25 e 27 marzo saranno organizzati workshop pratici su AWS. Manca ormai poco a questa nuova edizione e l’interesse da parte della community tecnologica è altissimo.

Il cloud e l’intelligenza artificiale sono ormai entrati nella nostra vita quotidiana, sia nell’ambito professionale che in quello dell’intrattenimento. Grazie alla loro diffusione e alla continua evoluzione dei servizi digitali, CloudConf è diventato un punto di riferimento per chi vuole scoprire le tecnologie che stanno modellando il futuro, comprendere come vengono integrate nei sistemi moderni e interagire con chi sta sviluppando le soluzioni del domani. Non si tratta soltanto di una conferenza tecnica, ma di un’occasione unica per acquisire nuove competenze, scoprire le best practice e analizzare l’impatto delle tecnologie emergenti.

L’edizione 2025 offrirà una lineup di sette keynote speaker internazionali, con la partecipazione di professionisti provenienti da aziende leader come OpenAI, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, HashiCorp, GitHub ed Elastic. Durante i loro interventi, si discuterà di cloud computing, sicurezza informatica, machine learning, infrastrutture scalabili e DevOps, offrendo una panoramica approfondita sulle innovazioni più rilevanti del settore.

Uno degli aspetti che rende CloudConf un evento unico è la sua attenzione alla formazione e al networking. Durante la giornata del 26 marzo, i partecipanti potranno accedere a sessioni di tech mentorship, entrando in contatto con esperti di alto livello e interagendo con le numerose community tecnologiche presenti. Inoltre, saranno disponibili sessioni di coaching, incontri con professionisti e spazi dedicati a startup e nuove realtà aziendali, offrendo un’opportunità unica per chi è alla ricerca di talenti o nuove collaborazioni.

CloudConf non è solo una conferenza, ma una vera e propria esperienza di crescita professionale. Il suo successo è confermato dalle dieci edizioni consecutive sold-out, a dimostrazione del valore che questo evento ha saputo costruire all’interno della community tecnologica.

L’appuntamento con CloudConf 2025 è fissato per il 26 marzo 2025, con workshop extra in programma il 25 e 27 marzo. Per scoprire tutti i dettagli, consultare il programma e acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale cliccando qui.

