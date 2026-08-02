Cloudflare svela le cause più strane dei disservizi di Internet in tutto il mondo

Il più recente rapporto di Cloudflare Radar mostra come tempeste tropicali, terremoti, blackout, cavi in fibra danneggiati, attacchi con droni ed errori di configurazione DNSSEC abbiano provocato interruzioni della connettività Internet in varie parti del mondo.

L’analisi, basata sulla telemetria di traffico raccolta dalla rete globale di Cloudflare, evidenzia un aspetto sempre più critico: la concentrazione di servizi e infrastrutture trasforma guasti localizzati in interruzioni su larga scala, indipendentemente dalla causa scatenante.

Come Cloudflare monitora le interruzioni della rete

Cloudflare Radar osserva in tempo reale il traffico HTTP mondiale attraverso la propria rete, rilevando cali improvvisi, anomalie regionali e pattern coerenti con eventi naturali, guasti infrastrutturali o decisioni governative che limitano l’accesso alla rete.

Il rapporto prende in esame episodi molto diversi tra loro, ma con un elemento comune: tutti hanno causato una riduzione significativa della connettività, mostrando quanto siano interdipendenti reti elettriche, dorsali in fibra, data center cloud e sistemi DNS.

Grazie al Cloudflare Radar Outage Center, ogni interruzione viene classificata per localizzazione, tipo di rete coinvolta (nazionale, regionale o a livello di singolo provider), ambito geografico, causa probabile e finestra temporale. Questo permette di distinguere tra disservizi dovuti a condizioni meteorologiche estreme, disastri naturali, blocchi ordinati dai governi, tagli fisici di cavi, blackout elettrici o errori tecnici, fornendo un quadro più chiaro delle fragilità della rete globale.

Conflitti e limitazioni governative: il caso Iran e Medio Oriente

Uno degli eventi più rilevanti analizzati riguarda l’Iran, dove le limitazioni alla connettività introdotte durante il conflitto hanno provocato una lunga riduzione del traffico Internet.

Cloudflare rileva i primi segnali di ripristino il 26 maggio 2026, dopo circa 88 giorni di forti restrizioni, ma il traffico non è più tornato ai livelli precedenti, stabilizzandosi ben al di sotto dei valori registrati prima dell’interruzione. Questo andamento tipico delle censure prolungate mostra come anche una parziale riapertura non garantisca un pieno recupero della connettività.

Gli effetti del conflitto hanno coinvolto anche gli Emirati Arabi Uniti, dove il traffico diretto verso la regione cloud AWS me-central-1 è rimasto ridotto dopo i danni subiti da alcune strutture durante attacchi con droni.

L’episodio sottolinea come un moderno data center rappresenti oggi un’infrastruttura critica tanto quanto un cavo sottomarino: se viene compromesso, molte applicazioni e servizi diventano indisponibili anche senza problemi diretti alla rete Internet tradizionale.

Eventi naturali e fragilità delle infrastrutture locali

Il rapporto dedica ampio spazio anche ai fenomeni naturali. Il tifone Sinlaku, uno degli eventi meteorologici più intensi della stagione nel Pacifico, ha provocato gravi disservizi sull’isola di Guam: le forti raffiche di vento hanno causato interruzioni dell’alimentazione elettrica e dei sistemi idrici, con un conseguente calo del traffico Internet fino all’80% rispetto ai livelli attesi. In casi del genere, la rete crolla non perché i router smettano di funzionare, ma perché viene a mancare l’energia necessaria a mantenerli operativi.

In Venezuela, due terremoti verificatisi a circa un minuto di distanza hanno provocato una marcata diminuzione della connettività, coincisa con problemi registrati sulla rete dell’operatore Fibex Telecom. Anche qui emerge quanto un singolo provider possa influenzare la disponibilità della rete su vasta scala: quando un operatore dominante subisce un guasto, l’intero Paese può apparire “offline” dalle prospettive di monitoraggio globale. Un’altra interruzione significativa ha interessato Saint Lucia, dove un taglio accidentale della fibra ottica ha compromesso la rete di Karib Cable, riducendo il traffico nazionale di circa il 60% rispetto alla settimana precedente.

L’errore DNSSEC che ha reso irraggiungibili i siti .de

Tra gli incidenti più insoliti compare quello che ha interessato la Germania il 5 maggio. Durante il rinnovo delle chiavi utilizzate da DNSSEC, il registro nazionale DENIC ha generato firme crittografiche non valide. I resolver configurati per verificare l’integrità delle risposte DNS hanno quindi interpretato le informazioni come potenzialmente manomesse, rifiutando la risoluzione dei domini con estensione .de e rendendo di fatto irraggiungibili migliaia di siti web tedeschi.

L’impatto si è esteso anche alla posta elettronica e alle applicazioni che dipendevano dalla corretta risoluzione dei nomi di dominio. Paradossalmente, il volume delle interrogazioni DNS verso i domini .de è aumentato durante il disservizio, segnale che gli utenti continuavano a tentare l’accesso ai servizi, generando un numero ancora maggiore di richieste fallite. Questo episodio mostra come un singolo errore di configurazione in un registro nazionale possa trasformarsi in un’interruzione percepita a livello di intero dominio di primo livello.

Ridondanza e distribuzione come unica difesa reale

L’insieme degli episodi analizzati da Cloudflare mette in evidenza un elemento comune: la dipendenza da pochi componenti centrali aumenta il rischio di interruzioni estese. Un singolo registro DNS può influenzare un intero dominio nazionale; un unico provider può sostenere gran parte della connettività di un Paese; una sola regione cloud può ospitare applicazioni essenziali per migliaia di organizzazioni. Quando uno di questi elementi critici smette di funzionare, l’effetto a cascata può essere molto ampio.

Per limitare l’impatto di eventi naturali, errori operativi o attacchi mirati, diventano sempre più importanti architetture distribuite, ridondanza geografica e procedure di ripristino capaci di ridurre il tempo di indisponibilità. Il rapporto conferma che la resilienza della rete globale non dipende solo dalla qualità delle singole infrastrutture, ma soprattutto dalla capacità di eliminare i punti critici che possono trasformare un guasto locale in un’interruzione su vasta scala.