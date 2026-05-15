Codex arriva nell’app ChatGPT per programmare ovunque

OpenAI porta Codex dentro l’app mobile di ChatGPT e trasforma lo smartphone in un pannello di controllo remoto per agenti AI dedicati allo sviluppo software.

La nuova funzione, disponibile in anteprima su iOS e Android, permette agli sviluppatori di monitorare task in esecuzione, approvare modifiche al codice e interagire con ambienti remoti senza restare davanti al computer.

OpenAI dichiara che oltre 4 milioni di utenti utilizzano Codex ogni settimana. La crescita degli agenti AI per la programmazione ha accelerato negli ultimi mesi, con sistemi come Claude Code, Cursor e GitHub Copilot Workspace che hanno iniziato a integrare workflow sempre più autonomi.

Come funziona Codex su smartphone

L’integrazione mobile non trasforma il telefono in un IDE completo. L’obiettivo è diverso: mantenere il controllo sui processi AI in esecuzione su laptop, workstation o server remoti.

L’app ChatGPT si collega alle macchine autorizzate dove Codex sta lavorando e sincronizza in tempo reale lo stato delle sessioni, il terminale, gli output dei test, le differenze nei file e le richieste di approvazione. Il codice e le credenziali restano memorizzati sul dispositivo principale; lo smartphone funziona come interfaccia remota tramite un’infrastruttura relay sicura che non espone direttamente la macchina di sviluppo a Internet pubblica.

La logica nasce da un cambiamento concreto nei tempi di lavoro degli agenti AI. Le attività assegnate a Codex possono durare minuti o ore: refactoring complessi, debugging distribuito, generazione di test automatici e analisi di grandi repository richiedono elaborazioni prolungate.

OpenAI descrive un modello operativo asincrono: lo sviluppatore avvia un task dal computer e continua a seguirlo dal telefono durante spostamenti o riunioni. Se l’agente incontra una decisione architetturale o richiede autorizzazioni, l’utente può intervenire immediatamente. Il sistema supporta anche workflow iterativi: Codex propone strategie alternative, attende un feedback umano e riprende automaticamente il lavoro dopo la scelta effettuata.

Sul fronte enterprise, la funzione Remote SSH consente a Codex di collegarsi direttamente a server aziendali o ambienti cloud gestiti, mantenendo repository sensibili e credenziali nell’infrastruttura aziendale. OpenAI ha introdotto anche access token programmabili per pipeline CI/CD e i nuovi Hooks, meccanismi che permettono alle aziende di eseguire validazioni automatiche, controllare la presenza di segreti nel codice e personalizzare il comportamento dell’agente in specifici repository. Per alcune configurazioni Enterprise locali è stato annunciato anche il supporto ai requisiti HIPAA, con particolare rilevanza per le organizzazioni sanitarie.

Sicurezza, concorrenza e limiti attuali

Gli agenti AI per la programmazione operano con privilegi elevati: accesso a repository privati, esecuzione di comandi shell, installazione di dipendenze e modifica di codice in produzione. OpenAI sostiene che file, permessi e credenziali restino sempre sulla macchina dell’utente e che il relay remoto trasporti esclusivamente stato della sessione e output operativi.

La mossa arriva mentre la competizione tra strumenti AI per sviluppatori si intensifica. Claude Code di Anthropic ha conquistato una parte consistente della comunità developer grazie alla gestione avanzata dei repository. Cursor ha costruito il proprio successo sull’integrazione diretta con l’editor.

OpenAI prova a differenziarsi puntando sulla continuità multi-dispositivo e sulla gestione persistente degli agenti remoti, eliminando la necessità di mantenere il laptop acceso durante gli spostamenti.

Codex mobile è in distribuzione graduale su iOS e Android per tutti i piani, inclusi Free e Go, con alcune funzioni avanzate riservate ai profili Business ed Enterprise. Il supporto Windows è ancora in sviluppo. Le prime testimonianze segnalano qualche instabilità: sincronizzazioni lente ed errori di pairing tra desktop e smartphone, prevedibili per una funzione ancora in preview pubblica.