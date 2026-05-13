Google Opal crea app senza codice ed è gratis: perché sta stupendo tutti

Google Labs ha annunciato Opal, uno strumento sperimentale che permette di costruire e condividere mini app AI combinando prompt, modelli e strumenti attraverso linguaggio naturale e un editor visuale, senza scrivere una riga di codice.

Lanciato inizialmente negli Stati Uniti, Opal è stato poi espanso a oltre 160 paesi, dove chiunque abbia un account Google può accedervi a titolo gratuito. Sfortunatamente, Opal non è ancora accessibile in modo diretto dall’Italia, se non usando una VPN.

Il progetto si inserisce nella corsa globale dei big tech agli strumenti di sviluppo assistito da AI, in un mercato dove operano già Replit, Bolt.new e Canva AI, ma con un vantaggio strutturale: l’integrazione nativa con i modelli Gemini e l’infrastruttura Google.

Come funziona il workflow visuale di Opal

A differenza di strumenti come il già citato Replit o Lovable, che generano codice e lo mostrano all’utente, Opal non genera alcun tipo di codice visibile.

Collega tra loro chiamate a modelli AI, strumenti e prompt in un workflow visuale fatto di nodi connessi: uno raccoglie l’input dell’utente, uno chiama Gemini, uno cerca sul web, uno genera un’immagine con Imagen, uno formatta l’output. L’utente descrive l’app in linguaggio naturale e Opal costruisce il flusso in automatico. Se vuoi modificare qualcosa, puoi dirlo in testo oppure intervenire direttamente nell’editor visuale.

Una volta completata, l’app diventa immediatamente condivisibile: Opal genera un link che altri utenti possono aprire dal browser usando il proprio account Google, senza installazioni. Un aggiornamento recente ha introdotto un “agent step” che trasforma i workflow statici in esperienze dinamiche: il builder può ora definire un obiettivo e lasciare che l’agente scelga autonomamente la sequenza di azioni migliore per raggiungerlo, selezionando strumenti e modelli senza che l’utente debba pre-configurare ogni passaggio.

Cosa puoi fare con Opal (e cosa ancora non puoi)

Gli utenti stanno usando Opal per automatizzare task, creare contenuti, analizzare dati e testare nuove idee. Tra i casi d’uso più diffusi: estrarre dati dal web, analizzare i risultati e salvarli direttamente in Google Sheets, oppure costruire strumenti personalizzati per generare report.

I limiti restano però concreti. La logica condizionale è ancora basilare, senza supporto a scripting complesso, e l’integrazione è principalmente circoscritta all’ecosistema Google. La piattaforma è pensata per prototipi, utility leggere e automazioni rapide: non sostituisce framework professionali né ambienti cloud avanzati.

L’assenza di integrazione con domini personalizzati conferma che Opal è posizionato soprattutto per la prototipazione e la condivisione su piccola scala, non per il deployment commerciale. Per chi vuole costruire qualcosa di più strutturato, il passaggio ad ambienti di sviluppo tradizionali resta necessario.