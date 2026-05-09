IBM critica il coding AI: troppo potente per compiti banali

IBM ha deciso di spostare il dibattito sull’Intelligenza Artificiale per sviluppatori fuori dalla semplice generazione di codice.

Con Bob, la società punta a costruire una piattaforma agentica orientata all’intero ciclo di vita del software: progettazione, revisione, modernizzazione, sicurezza e distribuzione. Il progetto nasce internamente e, secondo i dati diffusi dall’azienda, ha già raggiunto oltre 80.000 dipendenti IBM con un incremento medio di produttività dichiarato del 45%. Il contesto è quello di un mercato che sta iniziando a distinguere tra dimostrazioni spettacolari e utilizzo reale in produzione.

Dall’AI-assisted coding all’AI-assisted delivery

Uno dei protagonisti del progetto è Neel Sundaresan, oggi general manager AI e Automation di IBM Software e in passato tra gli ingegneri fondatori di GitHub Copilot.

Bob rappresenta l’evoluzione del precedente Watson Code Assistant e introduce un cambio di paradigma concreto: non più semplici suggerimenti di codice, ma coordinamento di agenti software specializzati nelle varie fasi dell’intero Software Development Lifecycle. La piattaforma integra ruoli distinti come architetto software, sviluppatore, revisore di sicurezza e DevOps engineer, ognuno con workflow controllati e checkpoint approvativi configurabili.

Sul fronte tecnico, IBM non espone all’utente il modello utilizzato per ciascuna richiesta: la piattaforma seleziona automaticamente il motore più adatto in base a costo, latenza e complessità del compito, combinando Anthropic Claude, modelli Mistral, la famiglia IBM Granite e modelli interni specializzati.

Legacy modernization e governance: i veri punti di forza

Il focus reale di Bob emerge quando si guarda ai casi d’uso enterprise. IBM cita workload che coinvolgono COBOL, PL/I, JCL mainframe e grandi stack Java accumulati negli anni.

Secondo i dati pubblicati dall’azienda, la piattaforma avrebbe permesso a Blue Pearl di completare un aggiornamento Java normalmente eseguibile in circa 30 giorni in soli tre giorni, con oltre 160 ore di lavoro risparmiate. IBM stima che tra il 60% e l’80% dei budget di sviluppo aziendale venga assorbito da manutenzione e modernizzazione di sistemi esistenti: in questo scenario, un sistema capace di comprendere codebase datate vale più di uno specializzato nella generazione di nuovo codice.

Sul piano della governance, Bob integra funzioni di prompt normalization, scansione di dati sensibili e AI red teaming direttamente nel workflow, oltre a BobShell, una CLI che costruisce una traccia documentale verificabile di ogni operazione eseguita dagli agenti. Per aziende soggette a normative come FedRAMP, HIPAA o PCI DSS si tratta di un elemento tutt’altro che secondario.

Una scommessa sull’enterprise, non sul consumer

La community non manca di sollevare dubbi legittimi: alcuni utenti descrivono Bob come un wrapper enterprise costruito sopra Claude e altri modelli, con limiti nella gestione di file molto grandi e qualità inferiore rispetto a strumenti come Cursor o Claude Code nelle attività quotidiane.

IBM risponde puntando sulla struttura operativa, non sul singolo modello. L’obiettivo dichiarato è offrire una piattaforma gestibile da grandi organizzazioni che non possono permettersi errori generati automaticamente a velocità industriale.