OpenAI presenta GPT-5.5 Instant: come cambia ChatGPT?

OpenAI ha avviato il rollout di GPT-5.5 Instant come modello predefinito di ChatGPT.

La novità arriva dopo mesi di critiche rivolte ai sistemi conversazionali generativi: risposte prolisse, errori fattuali in ambiti delicati e difficoltà nel distinguere dati verificati da inferenze statistiche. Nel 2025 diversi benchmark indipendenti hanno confermato che gli errori “sicuri ma sbagliati” rappresentano uno dei principali limiti degli LLM nelle applicazioni professionali.

Secondo i dati diffusi da OpenAI, GPT-5.5 Instant riduce del 52,5% le allucinazioni in prompt ad alto rischio legati a medicina, finanza e diritto. L’azienda dichiara inoltre di aver abbassato del 37,3% gli errori nelle conversazioni che gli utenti avevano segnalato come problematiche sotto il profilo fattuale. Il lancio è accompagnato da una revisione dell’infrastruttura di memoria contestuale e da un sistema più trasparente per indicare la provenienza delle informazioni usate nella personalizzazione delle risposte.

GPT-5.5 Instant fa parte della famiglia GPT-5.5, rilasciata ufficialmente ad aprile 2026. La linea comprende varianti differenti: versioni “Thinking” per il ragionamento approfondito, modelli “Pro” per utenti avanzati e ora la release “Instant”, ottimizzata per velocità, costo computazionale e interazioni quotidiane.

GPT-5.5 Instant: meno allucinazioni, risposte più brevi

Le allucinazioni negli LLM derivano da un limite strutturale: il sistema non conosce i fatti nel senso tradizionale del termine, ma predice sequenze linguistiche statisticamente plausibili. Quando mancano dati affidabili o il prompt è ambiguo, il modello può inventare riferimenti e dettagli inesistenti.

OpenAI sostiene di aver migliorato il meccanismo di factuality alignment attraverso nuove procedure di reinforcement learning con feedback umano e sistemi automatici di verifica interna. Alcuni test pubblicati da siti specializzati mostrano che GPT-5.5 Instant interrompe più spesso catene di ragionamento errate prima della risposta finale, riconoscendo inconsistenze intermedie invece di proseguire verso conclusioni sbagliate.

Sul fronte della verbosità, diversi test indipendenti indicano che il modello utilizza fino al 30% di parole in meno rispetto alla release precedente per molte richieste comuni. Il sistema stima il livello di dettaglio richiesto: risponde in modo conciso alle domande dirette e aumenta gradualmente struttura e profondità argomentativa quando il prompt richiede analisi tecniche. OpenAI ha anche ridotto l’uso di emoji superflue e limitato le formule conversazionali percepite come artificiali, due interventi collegati a una revisione dei dataset usati nell’addestramento.

GPT-5.5 Instant può integrare informazioni provenienti da conversazioni precedenti e da servizi collegati, inclusi account email autorizzati dagli utenti. Per rendere il processo più leggibile, OpenAI ha introdotto la funzione Memory Sources: l’interfaccia mostra quali dati contestuali influenzano una determinata risposta e permette di eliminare o correggere singole informazioni memorizzate. La funzione risponde a una delle critiche più diffuse rivolte ai sistemi AI personalizzati, cioè l’opacità nel recupero dei dati. La distribuzione partirà dagli utenti Plus e Pro su web, con arrivo successivo sulle app mobili e sugli account Business ed Enterprise.

Benchmark e limiti persistenti

OpenAI ha evidenziato miglioramenti in benchmark come Terminal-Bench 2.0 e FrontierMath.

Rimane però una questione centrale: ridurre le allucinazioni non equivale a eliminarle. Alcuni confronti pubblicati da testate tecnologiche mostrano che GPT-5.5 continua talvolta a preferire una risposta plausibile piuttosto che ammettere incertezza, un comportamento tipico degli LLM autoregressivi. Per questo OpenAI raccomanda la verifica indipendente delle informazioni in scenari professionali o ad alto impatto decisionale. Il miglioramento è reale, ma non trasforma ancora i modelli linguistici in strumenti infallibili.