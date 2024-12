Come accedere gratuitamente a DALL-E 3 grazie a Microsoft

Le generazione di immagini è, senza ombra di dubbio, una degli utilizzi più divertenti e creativi dell’Intelligenza Artificiale. Con un po’ di abilità nel digitare i prompt, questi strumenti permettono di realizzare contenuti di grande impatto.

Un punto di riferimento in questa nicchia è, tanto per cambiare, OpenAI che con il lancio del suo ultimo modello DALL-E 3, ha confermato il suo ruolo predominante. Questo strumento avanzato è al momento stato reso disponibile dalla startup a pagamento. Nonostante ciò, passando attraverso Microsoft, è possibile accedere allo stesso senza spendere un euro.

Mercoledì, la compagnia di Redmond ha presentato diversi aggiornamenti al suo Bing Image Generator. La novità più importante è che ora è si basa sull’ultimo modello DALL-E 3 di OpenAI. Ciò permette agli utenti di vivere un’esperienza migliorata, due volte più veloce e di qualità superiore se paragonata con la versione precedente del modello.

DALL-E 3 gratis? Con Bing e Microsoft Edge è possibile

DALL-3 è accessibile dal sito Image Creator. Qui è possibile utilizzarlo attraverso un’interfaccia migliorata rispetto al passato, più pulita e intuitiva.

Non solo: il nuovo modello è accessibile anche in modo più diretto dalla barra di ricerca di Bing o da Microsoft Edge, rendendo la creazione di immagini accessibile a una platea ancora più vasta. A livello pratico, basta digitare un prompt del tipo “crea un’immagine di… ” nella barra di ricerca, creando una descrizione quanto più possibile dettagliata.

Non solo: Microsoft ha anche integrato un sistema di condivisione che interessa tutte le principali piattaforme in circolazione, da Facebook a WhatsApp fino a Instagram. Ovviamente, sono immancabili anche sistemi di sicurezza per evitare potenziali abusi dell’AI, dalle filigrane ai sistemi di blocco per contenuti considerati dannosi.

Tutto ciò può rappresentare un’attrattiva non da poco per Bing ed Edge che, ormai da anni, sembrano essere relegati a un semplice ruolo di comprimari rispetto a Google e Chrome.