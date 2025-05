Una nuova funzione appena introdotta da WhatsApp potrebbe trasformare le nostre conversazioni personali e di lavoro: l’app di messaggistica più utilizzata al mondo ha lanciato le chat vocali per tutti i suoi utenti, rendendole disponibili in qualsiasi gruppo, indipendentemente dal numero di partecipanti. Questa innovazione rappresenta un passo avanti rispetto alle tradizionali chiamate di gruppo, offrendo un’esperienza audio più flessibile e meno invasiva.

Come funzionano le chat vocali WhatsApp

A differenza delle chiamate, che richiedono l’accettazione attiva da parte degli utenti, le chat vocali funzionano come spazi audio condivisi a cui si può accedere liberamente. Una volta attivate, queste conversazioni rimangono visibili nella parte inferiore della schermata dell’app, consentendo agli utenti di continuare a inviare messaggi di testo senza interruzioni.

L’assenza di notifiche invasive, unita alla discrezione del sistema, rende questa funzione particolarmente apprezzata: quando una chat vocale è attiva, gli altri membri del gruppo vedono semplicemente un’icona che segnala la conversazione in corso, potendo scegliere se partecipare o meno.

Dal punto di vista della sicurezza, Meta ha confermato che tutte le chat vocali sono protette dalla crittografia end to end, garantendo così la stessa privacy delle normali conversazioni su WhatsApp. Questo aspetto è cruciale per mantenere la fiducia degli utenti, in un’epoca in cui la protezione dei dati personali è sempre più al centro dell’attenzione.

Come usare le chat vocali su WhatsApp

Attivare questa funzione è semplice e intuitivo. In un gruppo con almeno tre partecipanti, basta scorrere verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo, tenere premuto per qualche secondo e rilasciare quando appare l’indicazione della chat vocale. Inoltre, per coinvolgere attivamente gli altri membri, è disponibile l’opzione “Saluta tutti”, che invia una notifica agli utenti invitandoli a partecipare.

Un’altra caratteristica che distingue questa funzione è la possibilità di multitasking. Durante una chat vocale attiva, gli utenti possono continuare a utilizzare altre funzionalità dell’app o del proprio smartphone senza alcuna interruzione.

Questa flessibilità rende le chat vocali ideali per diverse situazioni, come il coordinamento tra colleghi o le conversazioni informali tra amici. Inoltre, chi si unisce a una conversazione già in corso entra inizialmente in modalità silenziosa, potendo ascoltare senza essere ascoltato fino a quando non decide di intervenire.