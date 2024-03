Come guardare la nuova stagione di Doc dall'estero

Se sei un fan di Doc, la serie televisiva italiana con Luca Argentero, sai bene che la nuova stagione è iniziata da poco su Rai 1.

Ma se ti trovi all’estero, come puoi fare a seguire le avventure del dottor Fanti e dei suoi colleghi? La soluzione è semplice: basta usare una VPN, che ti permette di cambiare il tuo indirizzo IP e di accedere ai contenuti bloccati geograficamente.

Tra le tante VPN disponibili sul mercato, una delle migliori è NordVPN, che offre una promozione imperdibile per i nuovi utenti.

NordVPN: la VPN perfetta per guardare la nuova stagione di Doc dall’estero

NordVPN è una VPN di qualità, sicura e affidabile, che ti consente scegliere tra migliaia di server sparsi in tutto il mondo, e collegarti a quello che preferisci per sbloccare i siti e le app che vuoi.

In questo modo, puoi guardare Doc su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della Rai, senza problemi. Basta che ti registri con una email italiana e che selezioni un server VPN situato in Italia. Così facendo, il tuo IP sarà italiano e potrai accedere a tutti i contenuti di RaiPlay.

Ma NordVPN non è solo utile per guardare contenuti all’estero. Ci sono anche altri vantaggi, tra cui:

una connessione illimitata e veloce , senza limiti di banda e di traffico dati;

, senza limiti di banda e di traffico dati; una rete VPN criptata e sicura , che non registra nessuna informazione sulla tua attività online;

, che non registra nessuna informazione sulla tua attività online; la possibilità di usare la VPN su 6 dispositivi diversi , come smartphone, tablet, PC, smart TV, console e router;

, come smartphone, tablet, PC, smart TV, console e router; una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione, se non sei soddisfatto del servizio.

Se scegli il piano biennale, puoi avere uno sconto fino al 67% e pagare solo 3,39 euro al mese per 24 mesi. E se vuoi aggiungere anche 1 TB di spazio in cloud e un password manager, puoi optare per il piano Completo, che costa solo 2 euro in più al mese.

In entrambi i casi, hai anche 3 mesi gratis da regalare a un amico. Che aspetti? Approfitta subito dell’offerta di NordVPN e non perderti la nuova stagione di Doc dall’estero. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati!