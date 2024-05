Risparmia sui voli con NordVPN: scopri come

Se viaggiare è la tua passione ti sarai reso conto di quanto siano aumentati i voli. Puoi provare però ad utilizzare NordVPN per cercare prezzi dei biglietti più bassi. Come si fa? Basta cambiare il tuo indirizzo IP e ottenere tariffe aeree più vantaggiose.

Perché usare NordVPN per prenotare voli?

Quando cerchi voli online, i prezzi possono variare notevolmente in base a diversi fattori, tra cui la tua posizione geografica. Utilizzando NordVPN, puoi mascherare il tuo IP reale e apparire come se ti trovassi da un’altra parte del mondo. Questo può portarti a scoprire prezzi significativamente più bassi per la stessa rotta aerea, poiché molti portali di prenotazione adattano i loro prezzi in base alla geolocalizzazione.

Come funziona? Il processo è semplice: attiva NordVPN, seleziona un server in un paese diverso e inizia la tua ricerca di voli come al solito. Potresti sorprenderti nel vedere quanto puoi risparmiare, solo perché il sito non riconosce la tua posizione reale.

Non solo, NordVPN attualmente offre una promozione imperdibile: sottoscrivendo un abbonamento di 2 anni, riceverai 3 mesi extra gratuitamente, con tariffe che partono da soli 3,09 € al mese. In più, avrai la possibilità di ottenere una carta regalo GoGift fino a 50 €, utilizzabile in numerosi store, tra cui Flixbus, Italo, Airbnb e Smartbox – perfetto per chi ama viaggiare.

E se sei preoccupato che NordVPN non faccia per te, non temere. Ogni nuovo abbonamento include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Questo ti permette di provare il servizio e verificare personalmente i vantaggi che può offrirti, senza alcun rischio.

Un altro trucco che puoi utilizzare per cercare di risparmiare di più è utilizzare browser e dispositivi diversi per comparare i prezzi. Con NordVPN puoi associare fino a 10 dispositiv con un unico abbonamento. In più,cambiare frequentemente server VPN può mostrarti nuove tariffe vantaggiose non disponibili altrimenti.

Per questi motivi, attivare NordVPN non solo protegge la tua navigazione internet ma può diventare il tuo miglior alleato per risparmiare sui biglietti aerei. Un piccolo investimento per grandi risparmi: una scelta intelligente se viaggi spesso. Visita ora il sito e non perdere questa opportunità con la nuova promozione, le offerte potrebbero terminare al più presto.