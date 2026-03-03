Come passare a Claude portando con sé memoria e preferenze da altri chatbot

La possibilità di trasferire il profilo e le preferenze da un chatbot basato su modelli di linguaggio avanzati (LLM, Large Language Models) ad un altro senza dover ripartire da zero rappresenta un’evoluzione significativa nelle modalità d’uso di questi strumenti. Un esempio concreto di questa innovazione è la funzione Import Memory introdotta da Claude, l’AI conversazionale sviluppata da Anthropic, che consente di importare contesto, preferenze e dati di memoria da altri fornitori di chatbot e soluzioni di intelligenza artificiale in modo rapido ed efficiente.

I benefici di questa capacità emergono soprattutto per utenti che hanno costruito nel tempo una memoria personalizzata con un altro modello e non vogliono perdere tale contesto durante una migrazione.

L’idea di un’“intelligenza artificiale che ricorda” non è nuova: già nel 2025 diverse piattaforme avevano iniziato ad offrire forme di memoria persistente tra sessioni. Tuttavia, la vera novità è la capacità di portare con sé, attraverso processi semi-automatizzati, informazioni accumulate altrove, riducendo l’attrito del passaggio tra ecosistemi AI differenti.

Cos’è e come funziona la memoria di Claude

La funzionalità di memoria in Claude fa parte delle capacità permanenti dell’assistente: una volta attivata tramite l’interfaccia Web o nelle impostazioni dell’account, Claude archivia elementi contestuali come istruzioni d’uso, preferenze di scrittura, dettagli su progetti ricorrenti e altri dati utili per personalizzare le risposte. Secondo la documentazione ufficiale, il sistema di importazione permette di trasferire contenuti da altri servizi AI, previa estrazione di ciò che il modello precedente “ricorda”.

Il processo di trasferimento della memoria si sviluppa in due fasi. Nella prima, l’utente invia a un altro provider di AI (ad esempio ChatGPT, Google Gemini o Copilot) un prompt specifico che chiede di elencare tutte le informazioni memorizzate, incluse preferenze e contesti accumulati nel tempo.

Il testo prodotto è poi copiato nella funzione Import memory di Claude, dove il sistema analizza e suddivide i dati in singole voci di memoria. Claude apprende così le istruzioni e le preferenze come se fossero state fornite direttamente dall’utente, consentendogli di “riprendere da dove aveva interrotto”.

Dettagli tecnici del trasferimento della memoria

La procedura ufficiale parte da una serie di istruzioni predefinite formulate per estrarre contesto dai chatbot esterni, includendo elementi come tono, formato, progetti e preferenze personali.

Una volta scollegato dal provider precedente, l’utente incolla il testo nella sezione dedicata alla memoria di Claude nelle impostazioni (Impostazioni, Funzionalità, Memoria). Cliccando su Avvia importazione, Claude scompone il testo ricevuto in modifiche di memoria individuali, che possono essere revisionate dall’utente tramite l’interfaccia.

È importante comprendere che Claude non importa automaticamente ogni singolo scambio di chat o la cronologia completa delle conversazioni da un altro sistema, ma piuttosto le “memorie” strutturate come istruzioni e preferenze consolidate. Alcuni provider di AI, compresi quelli recenti come ChatGPT, non espongono un’API per esportare direttamente la memoria, quindi il metodo di estrazione rimane affidato al prompt e al testo copiato manualmente dall’utente. Come si può verificare nell’immagine di seguito.

Requisiti, limitazioni e rischi

La funzione di importazione è disponibile per tutti i piani di Claude, inclusi quelli gratuiti, e non richiede strumenti particolari al di fuori dell’interfaccia Web ufficiale.

Tuttavia, la natura manuale dell’operazione implica alcune limitazioni: l’efficacia del trasferimento dipende dalla qualità delle informazioni esportate dal modello precedente, e alcune informazioni sensibili o non strutturate potrebbero non essere acquisite correttamente.

Dal punto di vista della sicurezza e della privacy, è fondamentale che l’utente riveda il testo estratto prima di incollarlo nella memoria di Claude, per escludere la condivisione di dati indesiderati con l’AI di Anthroopic.

Inoltre, l’operazione può risultare impegnativa se la quantità di contesto da trasferire è elevata o se include elementi troppo specifici per essere sintetizzati in un unico prompt. Claude così memorizza principalmente istruzioni generali e preferenze contestuali piuttosto che interi thread di conversazione.