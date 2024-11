Come rimuovere immagine copiata e link copiato in Google Chrome

Dopo l’installazione dell’aggiornamento a Chrome 130, ogni volta che si copia un’immagine o un link negli appunti, il browser di Google risponde con un messaggio Immagine copiata o Link copiato che compare nella parte superiore della finestra. Se questo comportamento non vi andasse a genio, considerando anche che sarà presto esteso anche ai testi copiati in memoria, sappiate che è possibile disattivarlo molto semplicemente.

Disattivare i messaggi Immagine copiata e Link copiato in Chrome

Per sbarazzarsi dei messaggi Immagine copiata e Link copiato che appaiono in Chrome ogni volta che si fa clic con il tasto destro su un’immagine o su un collegamento ipertestuale quindi si sceglie Copia immagine oppure Copia indirizzo link, è sufficiente digitare chrome://flags nella barra degli indirizzi quindi scrivere Top Chrome toast nella casella di ricerca.

Dal corrispondente menu a tendina, si deve selezionare la voce Disabled quindi confermare il riavvio di Chrome per applicare la modifica e ripristinare il comportamento abituale del browser Google.

I tecnici dell’azienda di Mountain View spiegano che le notifiche visuali esposte a partire da Chrome 130 vogliono rappresentare una conferma dell’azione richiesta. Gli utenti meno smaliziati potrebbero infatti non realizzare di aver effettivamente copiato un’informazione negli appunti del sistema operativo.

Nel caso di Windows 10 e Windows 11, tutto ciò che si copia negli appunti, anche a partire del browser Chrome, può essere verificato premendo la combinazione di tasti Windows+V . In questo modo è possibile accedere rapidamente al contenuto della cronologia degli appunti. La piccola finestra che appare raccoglie tutti i riferimenti a testi e immagini via via copiati.

Se si decidesse di lasciare abilitate le nuove notifiche di Chrome, agendo sull’impostazione Top Chrome Toasts si può anche specificare per quanti secondi devono restare visualizzate. I messaggi Immagine copiata e Link copiato spariscono in ogni caso quando si passa a un’altra scheda o finestra.