Firefox sta introducendo una funzione innovativa chiamata Link Preview, che sfrutta l’ausilio dell’AI per offrire agli utenti un’anteprima dei contenuti delle pagine web prima ancora di cliccare sui link.

Questa nuova opzione, attualmente in fase di test nelle versioni beta del browser di Mozilla, rappresenta un importante passo avanti per migliorare l’esperienza utente, combinando praticità e rispetto della privacy.

Per utilizzare questa funzionalità, gli utenti devono attivarla manualmente: è necessario accedere alla sezione “Firefox Labs” nelle impostazioni del browser e abilitare l’opzione “Link Previews”. Una volta attivata, l’anteprima dei contenuti può essere visualizzata semplicemente posizionando il cursore su un collegamento e premendo contemporaneamente i tasti Shift e Alt (o Shift e Option per chi utilizza macOS).

Link Preview si affida al modello linguistico SmolLM2

La tecnologia alla base di questa funzionalità è il modello linguistico SmolLM2, sviluppato da Hugging Face. Con i suoi 360 milioni di parametri, questo modello opera interamente in locale sul dispositivo dell’utente, eliminando la necessità di inviare dati a server esterni. Grazie a questa soluzione, gli utenti possono navigare con la certezza che i loro dati rimangano protetti.

Attualmente, i riepiloghi generati dall’AI sono disponibili esclusivamente per contenuti in lingua inglese. Tuttavia, i primi test hanno dimostrato che la funzionalità è estremamente efficiente: su un laptop con processore Intel Core i7-1065G7, la generazione delle anteprime richiede meno di 10 secondi.

Un aspetto particolarmente interessante di questa innovazione è il controllo che viene lasciato agli sviluppatori web. Grazie all’intestazione “x-firefox-ai”, i creatori di contenuti possono decidere quali informazioni includere nelle anteprime generate.

La funzionalità è ancora in fase sperimentale, ma il suo potenziale è evidente. Per chi desidera testarla, il consiglio è di scaricare le versioni beta o Nightly di Firefox e seguire le istruzioni per l’attivazione. Con un mix di praticità, velocità e attenzione alla privacy, Link Preview potrebbe presto diventare una delle caratteristiche differenzianti più apprezzate di questo browser.