Come usare la modalità vocale avanzata di ChatGPT gratis su desktop e mobile

Sempre più “pressata” dai concorrenti, OpenAI ha deciso di estendere ancora la possibilità di usare gratis la modalità vocale avanzata (Advanced Voice Mode) di ChatGPT. Gli utenti non paganti di ChatGPT possono interagire con l’AI usando la voce da dispositivi mobili Android e iOS oltre che da desktop, sia installando l’app ChatGPT che servendosi dell’applicazione Web.

La modalità vocale avanzata utilizza nativamente modelli multimodali, permettendo all’IA di percepire le caratteristiche vocali come il tono e la velocità del parlato. Risponde con un’intonazione naturale, trasmettendo emozioni.

Per accedere ad Advanced Voice Mode, dai dispositivi mobili o da desktop, basta toccare l’icona in basso a destra posizionata accanto alla casella di inserimento del testo (Usa modalità vocale).

Come mettere alla prova la modalità vocale avanzata di ChatGPT

Se non si fosse ancora provato la modalità vocale avanzata di ChatGPT, è possibile toccare l’icona a destra del riquadro per l’inserimento del prompt e iniziare a parlare, proponendo a parole il quesito per il quale si desidera ricevere risposta.

Si può ad esempio inscenare un dibattito o chiedere feedback in vista di un colloquio importante; si può parlare con ChatGPT e usarlo come assistente in cucina, capace di guidare nella preparazione delle ricette; è possibile usare il chatbot come punto di riferimento per la risoluzione di problemi, individuazione di strategie e brainstorming.

Ancora, si può sfruttare la modalità vocale avanzata di ChatGPT per esercitarsi in colloqui in altre lingue o semplicemente per ottenere spunti di riflessioni o motivazioni quotidiane.

Cosa cambia con Advanced Voice Mode per gli utenti di ChatGPT free

Purtroppo, OpenAI non è mai stata chiara sui limiti giornalieri e mensili per l’utilizzo della funzionalità Advanced Voice Mode di ChatGPT. Come spiegato nella pagina delle FAQ, l’azienda si limita a indicare che l’uso di Advanced Voice (input e output audio) è limitato temporalmente e i limiti precisi sono soggetti a modifiche. ChatGPT mostrerà un avviso quando mancano 3 minuti di audio effettivamente sfruttabili per i colloqui vocali con il sottostante modello generativo. Una volta raggiunto il limite, la conversazione vocale è automaticamente terminata ed è possibile tornare a usare la modalità vocale standard.

Quest’ultima non fa altro che trascrivere il parlato in testo (speech-to-text) prima di inviarlo al modello generativo per l’elaborazione.

La novità annunciata a fine febbraio 2025 è che gli utenti possessori di un account ChatGPT free possono contare su limiti meno severi per la funzionalità Advanced Voice Mode. Il conteggio è giornaliero e non più mensile: in questo modo i limiti si azzerano quotidianamente e gli utenti possono beneficiare più spesso della modalità vocale avanzata.

La modifica è stata possibile perché OpenAI ha collegato ad Advanced Voice Mode, per gli utenti non paganti, il modello GPT-4o mini. Si tratta di un modello più economico che offre comunque il ritmo e il tono di conversazione naturale che gli utenti dei piani a pagamento ben conoscono. Nei vari profili Plus, Pro e Team, infatti, ChatGPT sfrutta il più completo ed esteso modello generativo GPT-4o.

Come attivare semplicemente la modalità vocale avanzata di ChatGPT sui dispositivi Android

Su Android, dopo aver installato l’applicazione ChatGPT, si può accedere al pannello delle impostazioni rapide e toccare l’icona raffigurante una piccola matita.

Scorrendo la lista dei “comandi” disponibili, si può trascinare l’icona ChatGPT e portarla nella parte superiore delle impostazioni rapide, in maniera tale che sia facilmente accessibile.

A questo punto, si può iniziare un “botta e risposta” con ChatGPT senza dover cercare l’app tra quelle installate nel dispositivo Android.

Sia su desktop che sui dispositivi mobili, è sempre possibile scegliere la voce con cui si vuole che ChatGPT risponda alle domande. Alla fine della conversazione, si può accedere a una trascrizione completa della stessa.