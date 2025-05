La piattaforma social X, precedentemente nota come Twitter, sta attraversando una crisi significativa in Europa, con una perdita di 11 milioni di utenti nell’ultimo anno. Questo dato, che rappresenta un calo del 10,5% rispetto ad agosto 2023, è emerso grazie alla pubblicazione obbligatoria dei numeri prevista dal Digital Services Act. Tale emorragia di utenti solleva interrogativi sul futuro della piattaforma guidata da Elon Musk.

X perde utenti: ecco dove

Tra i Paesi europei, la Francia guida l’esodo digitale con 2,7 milioni di abbandoni, seguita dalla Polonia (-1,8 milioni), dalla Germania (-1,3 milioni) e dalla Spagna (-1 milione). In termini percentuali, il quadro è ancora più drammatico: Lituania e Lussemburgo hanno perso un quarto della loro base utenti, mentre la Polonia registra un calo del 20%.

Dal momento dell’acquisizione di Twitter da parte di Musk, la piattaforma ha visto un calo complessivo del 15% degli utenti europei. Nonostante la piattaforma affermi di avere 250 milioni di utenti attivi giornalieri, i dati europei sembrano raccontare una realtà ben diversa. Questa discrepanza mina la narrazione ottimistica del proprietario, che continua a promuovere un’immagine di crescita globale.

Oltre agli impatti economici, il declino in Europa potrebbe ridimensionare anche l’influenza politica di Musk. La piattaforma, infatti, è stata spesso utilizzata come megafono per le sue posizioni personali e aziendali. Nel frattempo, alternative come Bluesky e Threads stanno guadagnando terreno, attirando gli utenti insoddisfatti dalle controversie e dalle politiche di X.

Musk: X guadagna utenti

Questi numeri contrastano fortemente con le dichiarazioni di Musk, che recentemente ha celebrato il raggiungimento di 600 milioni di utenti mensili globali, in aumento rispetto ai 570 milioni dichiarati a luglio.

In risposta al declino, X ha assunto 211 nuovi moderatori di contenuti e potenziato programmi come Community Notes per migliorare la sicurezza. Tuttavia, il calo di utenti rappresenta una minaccia diretta agli investimenti pubblicitari, una delle principali fonti di entrate della piattaforma. Sebbene X possa contare sui fondi raccolti da xAI, la startup di intelligenza artificiale di Musk, la perdita di utenti rischia di compromettere ulteriormente la sostenibilità finanziaria del social.

Mentre Musk continua a dipingere un quadro roseo del futuro della piattaforma, i dati europei evidenziano una perdita di rilevanza nel panorama dei social media. Questo declino potrebbe avere ripercussioni significative non solo sul mercato europeo, ma anche sulla strategia globale della piattaforma.