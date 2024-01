Come vedere all'estero Mediaset Infinity? Basta un semplice trucco

Mediaset Infinity è una delle principali piattaforme di streaming italiane. Per accedere ai contenuti disponibili è necessario creare un account. Per i contenuti di Infinity+, inoltre, servirà l’attivazione di un abbonamento. È possibile vedere Mediaset Infinity anche dall’estero, aggirando i blocchi geografici che il servizio applica a chi prova ad accedere da un Paese diverso dall’Italia, sia per i contenuti gratuiti che per quelli a pagamento.

Il sistema è molto semplice: basta attivare una VPN e sfruttare la possibilità di spostare il proprio IP in Italia, scegliendo un server situato nel nostro Paese per accedere alla rete. Quest’operazione non richiede particolari competenze informatiche: bastano un paio di passaggi per geolocalizzare il proprio indirizzo IP in Italia e accedere a tutti i contenuti di Mediaset Infinity anche dall’estero.

La VPN giusta su cui puntare, in questo momento, è NordVPN, punto di riferimento assoluto del settore. Con l’offerta in corso, infatti, NordVPN è disponibile con un costo di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. In più, aggiungendo appena 2 euro al mese è possibile passare al Piano Completo che include anche 1 TB in cloud e il password manager. Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Vedere Mediaset Infinity dall’estero: tutti i passaggi per accedere alla piattaforma

La procedura da seguire per vedere Mediaset Infinity dall’estero è semplicissima:

per prima cosa è necessario attivare NordVPN , ora disponibile con l’offerta che sconta il prezzo fino a 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale

, ora disponibile con l’offerta che sconta il prezzo fino a 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale a questo punto bisogna scaricare l’app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo ora sarà necessario attivare la VPN selezionando un server in Italia

Completati tutti i passaggi preliminari, basterà accedere a Mediaset Infinity, tramite il sito oppure l’app. Con il nuovo IP italiano, infatti, si potrà guardare Mediaset Infinity anche dall’estero, senza limitazioni e costi extra di alcun tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.