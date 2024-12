Come vedere Aston Villa-Manchester City in streaming (Premier League)

Sabato pomeriggio, al Villa Park di Birmingham, si giocherà Aston Villa-Manchester City, match valido per la diciassettesima giornata di Premier League. L’incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con il fischio d’inizio fissato alle ore 13:30.

La soluzione più conveniente per vedere Aston Villa-Manchester City è il pass Sport di NOW, il pacchetto che include l’accesso all’intera programmazione di Sky Sport. Tra i contenuti disponibili, sono compresi anche i migliori incontri di ogni turno di Premier League, oltre a quelli di Bundesliga, 3 partite a giornata di Serie A, tutta la Serie C e le coppe europee.

Al momento il pass Sport della piattaforma NOW è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Grazie all’offerta in corso, si possono dunque risparmiare 120 euro con il piano annuale.

Come vedere Aston Villa-Manchester City in streaming

La visione in streaming di Aston Villa-Manchester City richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW. Dopo essersi iscritti al servizio, occorre scaricare l’app NOW sul dispositivo dove si intende seguire la partita di Premier League e collegarsi in tempo per il calcio d’inizio.

Gli uomini di Unai Emery sognano lo sgambetto ai danni dei campioni d’Inghilterra, la cui crisi nera sembra non finire mai. Per riuscirci, i padroni di casa del Villa Park dovranno indossare l’abito della Champions League, competizione che li vede fin qui assoluti protagonisti.

In classifica, le due squadre sono separate soltanto da due punti: i Citizen sono quinti con 27 punti, il club della città di Birmingham si trova invece al settimo posto a quota 25 punti. Il quarto posto, l’ultimo disponibile per l’accesso alla Champions del prossimo anno, dista rispettivamente due e tre punti.

Riuscirà la squadra di Pep Guardiola a invertire la rotta, dopo i due ko consecutivi contro Manchester United e Juventus? Appuntamento alle 13:30 di sabato 21 dicembre, quando Aston Villa e Manchester City si affronteranno per il diciassettesimo turno di Premier.