Come vedere Verona-Milan in streaming (Serie A)

Stasera si giocherà Verona-Milan, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN alle ore 20:45, con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Marco Parolo.

Per vedere Hellas Verona-Milan occorre la sottoscrizione a DAZN Standard, il piano che include tutte le partite del torneo Serie A Enilive fino al 2029. Al momento il piano annuale è disponibile a 34,99 euro al mese per 12 mesi, rispetto ai 44,99 euro richiesti per il piano mensile.

Come vedere Verona-Milan in streaming

La visione in streaming della partita di Serie A tra Verona e Milan richiede l’attivazione del pass DAZN Standard. Dopo aver completato la sottoscrizione è sufficiente scaricare l’app DAZN sul dispositivo dove si intende seguire l’anticipo di questa sera del Bentegodi, collegandosi in tempo per l’inizio della gara.

L’applicazione DAZN è disponibile su Smart TV, Amazon Firestick, TIMVISION Box, Google Chromecast, PlayStation e Xbox. Inoltre è scaricabile sui dispositivi mobili come smartphone e tablet. In alternativa, la partita può essere seguita anche su PC collegandosi al sito dazn.com con le credenziali del proprio account.

I padroni di casa dell’Hellas Verona sono reduci dall’importante successo sul campo del Parma, vittoria che ha contribuito alla permanenza del tecnico Paolo Zanetti. In classifica gli scaligeri occupano la diciassettesima posizione, con 15 punti conquistati e una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.

Nell’ultimo turno di campionato il Milan di Paulo Fonseca ha pareggiato 0-0 contro il Genoa a San Siro, rovinando in toto le celebrazioni per i 125 anni del club. La squadra rossonera si trova all’ottavo posto, con 23 punti dopo quindici incontri disputati (Leao e compagni devono ancora recuperare il match contro il Bologna, ndr).

Appuntamento quindi alle ore 20:45, quando allo Stadio Bentegodi di Verona l’arbitro Marinelli fischierà il via della partita.