Commodore rilancia con un flip phone che blocca social e browser

Dopo aver riportato sul mercato nuove versioni del Commodore 64, Commodore International Corporation sceglie una direzione che pochi si aspettavano: un telefono a conchiglia progettato per limitare l’accesso ai servizi che monopolizzano l’attenzione degli utenti. La società guidata da Christian “Peri Fractic” Simpson, che nel 2025 ha acquisito Commodore Corporation B.V. e il relativo portafoglio di marchi e asset storici, punta ora su un dispositivo che richiama l’epoca d’oro dei cellulari Nokia e Motorola, ma integra componenti e funzionalità moderne.

La crescita del mercato dei cosiddetti “dumb phone” e dei telefoni minimalisti non rappresenta più una nicchia per nostalgici: genitori, scuole, legislatori e una parte crescente degli utenti iniziano a mettere in discussione gli effetti di una connettività permanente che spesso si traduce in distrazione continua, notifiche incessanti e consumo compulsivo di contenuti.

Il nuovo Commodore Callback 8020 nasce esattamente all’interno di questa tendenza. Dietro l’estetica anni 2000, tuttavia, si nasconde una piattaforma Linux che cerca di trovare un equilibrio tra comunicazione essenziale e app indispensabili, eliminando ciò che il produttore considera fonte primaria di dipendenza digitale.

Da simbolo dell’informatica domestica a produttore di telefoni contro lo scrolling compulsivo

Dopo decenni di passaggi di proprietà e tentativi più o meno riusciti di sfruttare un marchio iconico, l’acquisizione da parte di Simpson ha riportato l’attenzione sul nome che contribuì alla diffusione dell’informatica personale negli anni ’80. Prima sono arrivati il Commodore 64 Ultimate e il 64X, un mini PC che richiama visivamente il celebre home computer; oggi il focus si sposta verso il settore mobile.

Il mercato degli smartphone ha raggiunto un livello di maturità tale da lasciare spazio anche a prodotti che rinunciano deliberatamente a funzioni considerate ormai standard.

Aziende come Light, WisePhone e altri produttori specializzati in dispositivi minimalisti hanno dimostrato che esiste una domanda concreta per terminali meno invasivi.

Commodore tenta di differenziarsi sfruttando sia il richiamo nostalgico del nome, sia una piattaforma software costruita attorno al concetto di disconnessione controllata.

Sailfish OS al posto di Android: la scelta tecnica più interessante

L’elemento più rilevante del Callback 8020 non è il design a conchiglia ma il sistema operativo. Il dispositivo utilizza Sailfish OS, piattaforma Linux sviluppata dalla finlandese Jolla – ne avevamo già parlato – azienda fondata da ex dipendenti Nokia coinvolti nello sviluppo di MeeGo. Sailfish rappresenta una delle poche alternative europee ai sistemi dominanti Android e iOS.

Dal punto di vista tecnico, Sailfish non dipende dai servizi Google e integra un livello di compatibilità che consente l’esecuzione della maggior parte delle app Android.

Commodore International Corporation sostiene che il telefono possa eseguire oltre il 99% delle applicazioni Android: software come WhatsApp, Spotify, Signal e le app di navigazione possono funzionare senza richiedere Android come sistema operativo principale.

L’assenza dei Google Mobile Services potrebbe comunque creare limitazioni con alcune applicazioni che dipendono fortemente dalle API proprietarie di Google. Le app bancarie, alcuni sistemi di autenticazione avanzata e determinati servizi aziendali potrebbero richiedere verifiche aggiuntive o presentare incompatibilità.

Come Commodore blocca browser e social network

La caratteristica che distingue maggiormente il Callback 8020 riguarda il meccanismo di esclusione delle piattaforme social e dei browser web. Commodore afferma di aver implementato una soluzione multilivello che interviene direttamente sul sistema operativo.

Il negozio applicativo proprietario, chiamato Commostore, adotta un modello basato su whitelist: le applicazioni approvate possono essere installate normalmente, mentre browser e software social sono esclusi a priori. L’azienda sostiene inoltre di aver sviluppato una tecnologia proprietaria che impedisce l’installazione manuale di tali applicazioni anche tramite sideloading.

Non finisce qui. Per aumentare il livello di controllo, il produttore dichiara di aver introdotto anche filtri a livello DNS. Persino un’applicazione installata aggirando le restrizioni locali non riuscirebbe a raggiungere i server dei principali social network. Si tratta di un approccio piuttosto aggressivo e insolito nel settore mobile, soprattutto considerando che molti telefoni orientati alla disintossicazione digitale si limitano a scoraggiare l’uso di certe applicazioni senza impedirlo tecnicamente.

Resta comunque aperta una questione importante: qualsiasi sistema di blocco software può diventare oggetto di tentativi di aggiramento da parte dei più esperti: la reale efficacia di tali protezioni emergerà soltanto dopo l’arrivo dei primi dispositivi sul mercato.

Hardware moderno nascosto dietro un’estetica retrò

Sotto la scocca, Callback 8020 non adotta componenti “da urlo”: le informazioni disponibili indicano la presenza di un SoC MediaTek Helio G81, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna. Si tratta di una configurazione modesta rispetto agli smartphone premium, ma adeguata per l’obiettivo del prodotto.

Il telefono integra una fotocamera Sony da 48 megapixel, radio FM, batteria removibile e un display interno da 3,25 pollici con risoluzione 480 x 640 pixel. L’interfaccia privilegia la tastiera fisica e il sistema T9, mentre il touchscreen rimane in secondo piano.

Particolarmente interessante la scelta di includere un DAC dedicato per la riproduzione audio, una presa jack da 3,5 millimetri e perfino una coppia di auricolari in-ear inclusa nella confezione. In un periodo in cui molti produttori eliminano progressivamente l’uscita analogica, Commodore cerca evidentemente di intercettare anche gli appassionati di ascolto musicale.

La componente nostalgica emerge in diversi dettagli: lo schermo esterno richiama le calcolatrici Commodore degli anni ’70 con una caratteristica tonalità rossa, mentre alcune cover risultano intercambiabili e permettono persino l’aggancio di piccoli ciondoli, una pratica molto diffusa nei telefoni cellulari dei primi anni 2000.

Privacy, raccolta dati e marketing della semplicità

Una parte significativa della comunicazione ufficiale ruota attorno alla protezione della privacy. Commodore International Corporation sostiene che il Callback 8020 non monetizzi i dati degli utenti, non utilizzi sistemi di tracciamento invasivi e non raccolga informazioni personali senza consenso esplicito.

Affermare che un dispositivo sia completamente privo di raccolta dati richiede sempre una certa cautela. Molto dipende infatti dalle applicazioni installate dall’utente, dai servizi utilizzati e dalle configurazioni di rete. Tuttavia la combinazione tra Sailfish OS, assenza dei servizi Google e modello di distribuzione controllato riduce certamente molte delle forme di profilazione oggi comuni negli smartphone tradizionali.

Prezzo elevato per un telefono che fa meno?

Uno degli aspetti fa discutere è certamente il prezzo: Callback 8020 sarà commercializzato in diverse varianti con cifre comprese tra circa 500 e 640 dollari. La versione Founders Edition include addirittura un pulsante “C=” placcato in oro 24 carati.

Il costo potrebbe sembrare difficile da giustificare per un dispositivo che rinuncia a browser, social network e numerose funzioni tipiche degli smartphone moderni. E che, soprattutto, ostacola l’installazione di alcune categorie di applicazioni.

Commodore International Corporation, tuttavia, si rivolge a una nicchia composta da appassionati del marchio, sostenitori del digital minimalism e utenti disposti a pagare un sovrapprezzo per un’esperienza intenzionalmente limitata.

La disputa sul marchio Commodore aggiunge ulteriori incognite

Attorno al ritorno del marchio Commodore esiste però anche una questione meno visibile al grande pubblico ma potenzialmente rilevante per il futuro commerciale dell’iniziativa. La rinascita guidata da Christian “Peri Fractic” Simpson si sviluppa infatti mentre è in corso una disputa sulla titolarità e sull’utilizzo del nome Commodore in alcuni mercati europei.

Da una parte si trova Commodore Industries S.r.l., società italiana fondata da Luigi Simonetti, che sostiene di detenere registrazioni nazionali ed europee relative a diversi marchi collegati allo storico brand Commodore. Dall’altra c’è la nuova Commodore International Corporation guidata da Simpson, nata dopo l’acquisizione della società olandese Commodore Corporation B.V. e del relativo patrimonio di marchi e asset storici annunciata nel 2025.

Il nodo della questione riguarda la validità e l’estensione territoriale dei rispettivi diritti. Commodore Industries sostiene che l’operazione completata da Simpson non abbia alcun effetto sulle registrazioni ottenute autonomamente presso gli uffici competenti italiani ed europei. La controparte ritiene invece che l’acquisizione della storica struttura societaria collegata al marchio Commodore le attribuisca diritti prevalenti e ha contestato alcune delle registrazioni rivendicate dall’azienda italiana.

Le due società hanno espresso posizioni apertamente contrapposte e, almeno allo stato attuale, non risultano accordi di collaborazione, licenze o intese commerciali tra le parti. La situazione resta quindi oggetto di contenzioso e potrebbe influenzare la gestione del marchio in determinati territori europei.

Per gli utenti interessati a prodotti come il Callback 8020 la questione non produce effetti immediati sul funzionamento del dispositivo. Tuttavia rappresenta un elemento da monitorare perché la definizione dei diritti sul marchio potrebbe incidere sulle future attività commerciali, sulle strategie di distribuzione e sull’utilizzo del nome Commodore all’interno dell’Unione Europea.