Con Daily Listen Google trasforma il feed Discover in un podcast

Google sta testando una nuova e interessante funzione chiamata Daily Listen che interessa Discover.

Si tratta di una soluzione che ha come obiettivo quello di trasformare il feed di notizie in una sorta di “podcast personalizzato“, permettendo agli utenti di mantenersi aggiornati su ciò che succede nel mondo attraverso una sintesi audio su misura.

La funzionalità proposta dalla compagnia non è una novità assoluta. In passato, NotebookLM ha già affrontato questo tipo di approccio, trasformando il lavoro degli utenti in un podcast interattivo. Google sembra ora avere intenzione di agire con un approccio simile, ma trattando il flusso dati proposto da Discover.

Daily Listen sarà collocato nella parte superiore del feed Discover, presentandosi con un’interfaccia simile al lettore podcast di YouTube Music. Non mancheranno tutti i controlli di riproduzione del caso, dallo scorrimento audio fino alla pausa.

Come logico, Discover fornirà anche le fonti a cui ha attinto Daily Listen e la trascrizione testuale di quanto elaborato.

Come funziona Daily Listen

Stando alla presentazione da parte dell’azienda, Daily Listen analizzerà gli interessi degli utenti in base alle interazioni con il feed Discover.

Con i dati ottenuti, verrò poi creato un breve podcast che riassume le notizie del giorno. A quanto pare il contenuto generato dovrebbe durare circa cinque minuti, fornendo solo le informazioni essenziali per poi lasciare libertà di approfondire attraverso Discover o meno.

Per accedere a questa nuova funzione è necessaria l’iscrizione alla sezione Labs dell’app Google per Android o iOS. Una volta effettuato questo passaggio, potrebbero volerci un giorno prima che il primo riassunto sia pronto, in quanto il sistema ha bisogno di analizzare un minimo di dati riguardo le attività su Discover dell’utente.

Allo stato attuale, l’apposita opzione nella sezione Labs non è disponibile per tutti gli utenti e ciò lascia pensare a un lancio graduale da parte di Google.