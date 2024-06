Con Green Light di Google tempi di sosta ai semafori ridotti del 30%

L’Intelligenza Artificiale sembra essere destinata ad arrivare anche sulle nostre strade.

Ciò potrebbe avvenire presto grazie al progetto Green Light di Google che ha come obiettivo quello di ridurre i tempi di attesa ai semafori.

Tale tecnologia è stata tastata con successo in 14 città, con vantaggi sotto diversi punti di vista. Ottimizzando le tempistiche, infatti, è possibile risparmiare tempo, consumi di carburante e, di conseguenza, ridurre l’inquinamento. Va sottolineato come i centri urbani in questione non siano di certo piccoli centri rurali: Green Light, infatti, ha dimostrato le sue potenzialità ad Abu Dhabi, Amburgo, Seattle e Calcutta.

L’idea che ha spinto la compagnia di Mountain View a lavorare su Green Light è semplice. Secondo una ricerca effettuata nel 2021 dalla società Inrix, i cittadini americani trascorrono il 10% dei loro viaggi in automobile in attesa della fatidica luce verde.

Green Light è il risultato del lavoro di Google Research, che abbina IA ai dati forniti da Google Maps, il tutto per modificare le tempistiche dei semafori e favorire un movimento il più fluido possibile delle vetture.

Green Light di Google ha uno svantaggio da non sottovalutare: i costi elevati

I risultati ottenuti dai primi test sulle 14 suddette città sono più che apprezzabili. Di fatto, l’applicazione di Green Light ha ridotto del 30% i tempi di sosta davanti a un semaforo rosso.

Se il classico semaforo lavora secondo schemi e tempistiche fisse, questa nuova tecnologia apre la strada ai “semafori dinamici“, che si adatta ai dati storici e a quelli ottenuti in tempo reale.

A frenare il debutto di Green Light, però, potrebbero essere i costi al momento poco accessibili. In città di dimensioni notevoli, infatti, installare questa sorta di semafori smart potrebbe costare decine di migliaia di euro. A ciò vanno poi aggiunti i costi di manutenzione, tutt’altro che da sottovalutare. Nel complesso, il progetto sembra comunque un successo, tanto che nel 2024 questa nuova tecnologia dovrebbe essere proposta in diverse nuove città.