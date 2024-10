Con il conto Credem ricevi fino a 200€ in Buoni Amazon (ultimo giorno)

Oggi scade la promozione di Credem Banca collegata all’apertura del conto online Credem Link, grazie a cui è possibile ricevere 200 euro in Buoni Regalo Amazon. L’iniziativa prevede l’utilizzo del codice promozionale PROMO200 in fase di apertura del conto e l’accredito dello stipendio o della pensione (ma c’è anche un’alternativa).

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, che offre un team di consulenti della banca del Credito Emiliano sempre a disposizione, sia in filiale che da remoto. Insieme al conto si riceve una carta di debito Credemcard Internazionale appartenente al circuito di pagamento Mastercard, con canone zero il primo anno e poi 1,5 euro al mese.

Il conto Credem Link è attivabile online su questa pagina del sito ufficiale Credem.

Come ricevere fino a 200 euro in Buoni Amazon con Credem

Per ottenere il Buono Amazon da 200 euro occorre aprire il conto Credem Link entro il 31 ottobre, inserendo nel campo dedicato il codice PROMO200. Il codice promozionale va scritto tutto in maiuscolo, proprio come è riportato qui sopra, altrimenti non è valido.

In seguito, entro il 30 novembre occorre effettuare una tra le seguenti operazioni:

Accreditare lo stipendio o la pensione sul conto Credem appena aperto.

sul conto Credem appena aperto. Spendere con la carta di debito Credem almeno 1.000 euro.

Il premio verrà inviato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione del conto. Per quanto riguarda le tempistiche, il regolamento chiarisce che l’invio avverrà tra il 15 e il 31 gennaio 2025.

Il conto corrente Credem Link è attivabile online in pochi minuti. Per la richiesta di apertura del conto sono sufficienti un documento d’identità o lo SPID, una connessione Internet stabile e una stanza illuminata per il riconoscimento tramite video selfie.

I dettagli completi dell’iniziativa sono disponibili sulla pagina dedicata del sito Credem.