Con il Wi-Fi 7, la fibra di Iliad è la migliore per lo streaming e il gaming online

Negli ultimi anni l’offerta di Iliad si è arricchita e consolidata e da operatore esclusivamente mobile caratterizzato da offerte economicamente molto vantaggiose è diventato anche un punto di riferimento per la connessione internet domestica. Ora è il primo operatore in Italia a prevedere un’offerta per la fibra ottica con il router basato sull’innovativa tecnologia Wi-Fi 7. Velocità e stabilità, in promozione a 21,99€ al mese per sempre.

I vantaggi del Wi-Fi 7 per lo streaming e il gaming online

Il Wi-Fi 7 è una tecnologia che assicura una velocità maggiore con prestazioni fino a 5 volte superiori rispetto allo standard precedente. Inoltre il Wi-Fi 7 ha una latenza ridotta, una maggiore efficienza, un migliore utilizzo delle bande, una gestione ottimale del carico delle risorse tra dispositivi connessi e la possibilità di supportare simultaneamente più dispositivi senza perdere in qualità.

Tutto questo ha un impatto positivo sull’esperienza dello streaming e del gaming online. Con una connessione in fibra ottica con un router che utilizza il Wi-Fi 7, infatti, si ha una velocità massima, costante e senza cali, ideale anche per le attività in Realtà Aumentata e in Realtà Virtuale. Queste connessioni risultano più stabili, con meno congestioni e ideali per garantire il massimo dell’efficienza anche quando i figli in vacanza sono davanti alla TV o alla console e i genitori impegnati in smart working in una call di lavoro. L’esperienza di connessione risulta impeccabile per tutti.

Per tutti i clienti che hanno un’utenza mobile, Iliad mette in promozione la fibra ottica con tecnologia Wi-Fi 7 a 21,99€ al mese per sempre. Incluso nel prezzo ci sono le chiamate illimitate in Italia e in 60 Paesi esteri, il router Iliadbox e l’accesso all’app Iliadbox Connect per gestire al meglio la propria rete domestica.

Attivare la nuova fibra di Iliad è semplice e veloce con un’offerta senza vincoli o costi nascosti.