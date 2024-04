Con l'abbonamento annuale, PrivateVPN ti regala 24 mesi extra

La promozione su PrivateVPN è sorprendente. Questa VPN, tra le più sicure sul mercato, ora è offerta a solamente 2,08 Euro mensili per un periodo di un anno, con inclusi anche 24 mesi per uno sconto dell’85%. Per tre anni, il servizio costerà quanto un cappuccino al bar. È una notizia incredibile, ma assolutamente autentica. Ma è importante notare anche che questa offerta è temporanea e durerà solo per un breve periodo. Se desideri un servizio veloce, stabile e sicuro, ti suggeriamo di cogliere questa opportunità vantaggiosa senza indugi.

Solitamente, promozioni come queste sono brevi. La possibilità di acquisire PrivateVPN per appena 75 Euro annui, con l’aggiunta di due anni gratuiti, rappresenta un’opportunità imperdibile.

Scopri l’offerta di PrivateVPN

PrivateVPN si propone come una soluzione VPN per una navigazione internet privata e protetta. Offre numerosi benefici come una rigorosa politica di no log, criptografia all’avanguardia, un kill switch sofisticato e protezione contro le perdite DNS. Analizziamo questi aspetti nel dettaglio.

Rigorosa politica di no log: PrivateVPN garantisce la tua privacy non memorizzando alcuna traccia delle tue attività online. Criptografia di alto livello: utilizza la criptografia AES-256, considerata lo standard più sicuro, per salvaguardare i tuoi dati da intrusi e spionaggio. Kill switch automatico: In caso di interruzione della VPN, interrompe immediatamente la tua connessione internet, evitando la dispersione di dati. Protezione contro le perdite di DNS e IPv6: Assicura l’anonimato online prevenendo la rivelazione del tuo indirizzo IP reale.

Oltre a ciò, viene offerta la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni se non si è soddisfatti, funzionando come un test gratuito per valutare la qualità del servizio. Il prezzo, come già detto in precedenza, è estremamente competitivo. La relazione qualità-prezzo offerta è rara da trovare sul mercato. Ti incoraggiamo a non esitare e ad acquistare subito, prima che l’offerta scada.