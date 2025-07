Con Mondly imparare una lingua straniera è più facile, e ora è in sconto

Imparare una nuova lingua può aprire porte ovunque tu vada, soprattutto quando si tratta di viaggi, esperienze di lavoro all’estero o soggiorni studio. Anche conoscere poche frasi può fare una grande differenza: ti aiuta a muoverti meglio, a comunicare con le persone del posto o a presentarti in un colloquio.

Se il tempo scarseggia e i corsi tradizionali non fanno per te, esiste una soluzione comoda e accessibile: Mondly, una delle app più innovative per lo studio delle lingue. Con Mondly puoi imparare ben 41 idiomi – dall’inglese al francese, dallo spagnolo al tedesco, passando per cinese, arabo e molti altri – sfruttando brevi sessioni quotidiane, ovunque ti trovi. Il suo approccio diretto, basato sulla pratica, ha ottenuto riconoscimenti importanti da realtà come Apple e Facebook.

In questi giorni è attiva una promozione imperdibile, con il 60% di sconto sia sul piano annuale che su quello a vita. Con un unico pagamento, puoi accedere per sempre a tutti i contenuti, senza canoni mensili o spese aggiuntive.

Come funziona Mondly e quali sono i suoi vantaggi

L’app è pensata per chi vuole imparare in modo naturale: ogni lezione si concentra su dialoghi pratici e frasi di uso comune, evitando di soffermarsi troppo sulla teoria nei primi passaggi. Il riconoscimento vocale ti permette di esercitarti con la pronuncia, mentre esperienze in realtà aumentata rendono l’apprendimento ancora più immersivo.

Un dettaglio che fa la differenza? Le registrazioni audio sono reali, con voci di madrelingua, così puoi abituarti fin da subito al suono autentico della lingua che stai studiando.

Fino a mezzanotte puoi scegliere tra due formule scontate: 12 mesi a 62,32 euro invece di 155,80, oppure accesso illimitato a vita per 129,96 euro anziché 324,90.

Una soluzione ideale per chi vuole imparare più lingue con flessibilità, risparmiando. Nessun rinnovo automatico, nessun vincolo: solo l’opportunità di cominciare oggi, al tuo ritmo. Per approfittarne vai sul sito di Mondly.