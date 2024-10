Con Mooncard la gestione delle spese aziendali diventa più semplice

Se nell’ultimo periodo la tua attività si è trovata a gestire problematiche quali superamenti del plafond e pagamenti rifiutati, all’origine di tutto potrebbe esserci una gestione manuale per i team finanziari. Per porvi rimedio, ti segnaliamo Mooncard, una soluzione progettata per facilitare la gestione delle spese aziendali.

La piattaforma Mooncard rende più semplice il monitoraggio delle spese ai team finanziari e contribuisce ad accrescere l’efficacia dei collaboratori. Tra le altre cose, se si vuole provare il servizio senza impegno è possibile richiedere una demo tramite questa pagina del sito ufficiale.

I benefici di Mooncard per la gestione delle spese aziendali

Grazie a Mooncard si otterrà da subito il 100% di visibilità sulle spese, il 97% delle ricevute recuperate entro 24 ore, e un processo per chiudere la contabilità fino a quattro volte più rapido rispetto a quello attuale. Inoltre, l’utilizzo di questa piattaforma consente di risparmiare qualcosa come 38 ore sulle attività manuali.

Tra le funzionalità integrate si annoverano la gestione automatizzata delle spese professionali, la visibilità istantanea delle spese (sia per persona che per team), l’integrazione contabile semplificata, più la personalizzazione e configurazione delle regole di spesa.

Un altro valido aiuto arriva dall’automazione delle note spese, ora dematerializzate attraverso l’app mobile. A questo si aggiungono poi la visibilità in tempo reale di tutte le note spese più la raccolta e digitalizzazione automatica delle ricevute.

Infine, l’iscrizione a Mooncard consente di beneficiare di più carte di pagamento VISA, compatibili sia con Apple Pay che Google Pay, con tanto di raccolta automatica delle ricevute tramite app e la definizione di regole e limiti di spesa personalizzati.

Collegandoti a questa pagina del sito ufficiale puoi richiedere una demo della piattaforma Mooncard. Per la richiesta è sufficiente compilare un form inserendo e-mail, nome e cognome, società, numero di collaboratori e importo delle spese professionali in un anno.