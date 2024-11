Condanna a 15 anni per aviatore USA: ha diffuso file top secret su Discord

Nella giornata di ieri, un giudice federale americano ha condannato un ex aviatore dell’esercito americano a 15 anni di prigione per aver diffuso documenti riservati tramite Discord.

Più nello specifico, secondo le ricostruzioni, il ventiquattrenne Jack Teixeira ha utilizzato la nota app di messaggistica per diffondere file riguardanti il conflitto in Ucraina.

Teixeira è stato arrestato dall’FBI nel 2023 e, in seguito al processo, lo stesso si è dichiarato colpevole di sei capi d’imputazione relativi alla conservazione e diffusione di informazioni classificate come top secret.

Il caso di Teixeira ha causato non pochi interrogativi riguardo l’aviazione statunitense, visto il passato dell’aviatore. Lo stesso si è distinto per diversi comportamenti discutibili in passato, tra atti di violenza e minacce varie. Nonostante il suo passato e il suo grado relativamente basso, l’ex militare è riuscito comunque ad avere accesso a documenti top secret, andando poi a diffondere gli stessi senza particolari problemi.

Riguardo l’azione sconsiderata di Teixeira, i funzionari dell’intelligence e un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale ha candidamente dichiarato al New York Times “Non sappiamo quale sia il movente“.

La diffusione di materiale sensibile è avvenuta attraverso il canale Discord Thug Shaker Central. Qui, di fronte ad appassionati di videogiochi di guerra, Teixeira ha voluto mostrare documenti riguardanti un reale conflitto, con condivisione di mappe dei campi di battaglia in Ucraina. Molti dei contenuti diffusi riportavano chiaramente la dicitura top secret.

Stando a quanto emerso dalle indagini, l’ex militare ha ottenuto tali informazioni da una postazione di lavoro presso la base della Guardia Nazionale Aerea degli Stati Uniti di Otis nel Massachusetts.

A rendere ancora più assurdo quanto accaduto, vi è il fatto che alcuni membri della sua unità hanno segnalato il soggetto per quanto riguarda visualizzazione di informazioni non prettamente utili alle sue mansioni. La denuncia però, a quanto pare, non sono state prese seriamente dai suoi superiori.

L’ispettore che si è occupato del caso ha spiegato come sono stati segnalati ben quattro casi separati che hanno coinvolto Teixeira, verso cui non sono però state prese particolari azioni.

Quanto avvenuto ha portato a prevedibili conseguenze, il che si traduce con la rimozione del colonnello Sean Riley e a una dozzina di sanzioni rispetto ad altri militari coinvolti.