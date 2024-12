Consegne record Amazon in appena 15 minuti: primi test in India

Oltre ai costi, spesso molto competitivi rispetto alla concorrenza, uno dei punti di forza di Amazon sono i tempi di consegna.

Con Amazon Prime è infatti possibile ricevere un pacco in un giorno lavorativo a partire dall’ordine. Tempistiche impensabili solo fino a qualche anno fa quando, una volta ordinato un prodotto online era necessario attendere diversi giorni prima di riceverlo.

In realtà l’e-commerce per eccellenza vuole andare oltre a quanto proposto finora con Prime, arrivando a consegnare prodotti in appena 15 minuti dall’ordine.

Nella giornata di ieri, il Country Manager di Amazon India Samir Kumar, ha annunciato come la piattaforma lancerà un programma pilota per consegne ultra rapide. Si parla di almeno 5.000 articoli di uso quotidiano che, sul territorio del paese asiatico, verranno consegnati in appena un quarto d’ora.

Primi test per la consegna entro 15 minuti già entro fine mese

Kumar ha affermato come per Amazon scelta, valore e convenienza siano priorità assolute. In questo contesto rientra la nuova strategia di consegne super rapide. Stando a quanto rivelato finora, il servizio sarà disponibile a livello sperimentale nella città di Bengaluru in India, già a partire dalla fine di dicembre. In caso di esito positivo, i test saranno ampliati ad altre città del paese.

Nonostante si tratti di un qualcosa di particolare ai nostri occhi, in India le consegne con tempistiche così ristrette sono ormai molto diffuse. Esistono già svariati servizi, soprattutto nel contesto alimentare, che portano a casa del cliente prodotti entro 10-15 minuti.

Per quanto concerne Amazon, questo modus operandi potrebbe essere una via alternativa rispetto alle consegne tramite drone, visto che i primi esperimenti sul territorio statunitense non sembrano aver portato ai risultati sperati.

La compagnia ha dimostrato anche di volersi muovere in direzione opposta, proponendo consegne non urgenti che permettono ai clienti di risparmiare denaro permettendo ai corrieri di lavorare con più calma.