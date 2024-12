Conto a canone zero, 50€ su Amazon e molto altro con Credem

Credem è sempre più un punto di riferimento del mercato bancario italiano: dopo il riconoscimento da parte della BCE, che ha indicato Credem come la banca più solida in Europa, l’istituto ha lanciato una nuova promozione rivolta a chi sceglie di aprire un conto corrente. In questo momento, infatti, è possibile aprire Credem Link, il conto online a canone zero della banca.

In via promozionale, utilizzando il codice CREDEM50 in fase di apertura, il conto corrente in questione mette a disposizione un Buono Amazon da 50 euro in regalo che viene erogato dopo l’accredito di stipendio oppure nel caso in cui si raggiunga quota 1.000 euro di spesa con carta di debito entro fine marzo 2025.

Per richiedere la promozione basta visitare il sito ufficiale di Credem, accessibile di seguito.

Conto Credem Link: tutti i vantaggi

Credem Link è un conto online con canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Il conto è gestibile tramite la piattaforma di Internet Banking della banca, accessibile dal sito oppure dall’app di Credem. È sempre possibile richiedere assistenza direttamente in filiale dove, all’occorrenza, sarà possibile anche eseguire varie operazioni bancarie.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) scegliendo la Credemcard Internazionale oppure a canone zero con la Credemcard su circuito nazionale. Per i clienti c’è sempre la possibilità di sfruttare prelievi gratis dagli ATM Credem.

I clienti che aprono Credem Link, inoltre, hanno la possibilità di richiedere la carta di credito Ego Classic con canone zero per un anno (invece di 39 euro) e canone azzerabile ogni anno successivamente (raggiungendo quota 6.000 euro di spese). C’è anche la possibilità di sfruttare il Conto Deposito Più con interessi al 3% per 6 mesi.

Con il codice CREDEM50 e impostando l’accredito di stipendio (oppure raggiungendo quota 1.000 euro di spese entro fine marzo 2025) è possibile ottenere un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Per tutti i dettagli sulla promo basta seguire il link qui di sotto.