Conto Banca Mediolanum: interessi al 4% per 6 mesi oltre a prelievi e bonifici gratis

SelfyConto è la scelta giusta per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto. La proposta di Banca Mediolanum, infatti, garantisce canone azzerato per un anno oltre a bonifici e prelievi gratis.

Per chi accredita lo stipendio, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare un conto deposito abbinato con interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi, con possibilità di svincolo delle somme depositate senza la perdita degli interessi maturati.

Per aprire il conto basta seguire una breve procedura online tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Le caratteristiche del conto corrente

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Il prodotto ha un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per il primo anno (oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30).

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, e prelievi gratis in tutta l’area euro. Il conto permette di sfruttare anche bonifici senza commissioni.

Da segnalare anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno. In aggiunta, i clienti Mediolanum possono accedere al conto titoli per gli investimenti.

La promozione di Banca Mediolanum, inoltre, permette di sfruttare interessi al 4% per i primi 6 mesi, con possibilità di svincolo senza la perdita degli interessi maturati.

Si tratta, quindi, di un conto corrente ricco di vantaggi e in grado di offrire un’operatività completa e a zero spese con il plus rappresentato dal conto deposito con un tasso promozionale.

Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.